Dopo due anni di esilio Caterina Balivo è tornata alla Rai, un ritorno fortemente voluto dai vertici aziendali che le hanno affidato il posto di Serena Bortone l’addio della quale non è stato particolarmente gradito al pubblico. Per avere un’idea basta dare uno sguardo ai commenti lasciati sui social. Scrive un’utente: “Tanto per chiarire, avendo letto quello che hai detto al Messaggero a proposito di Serena Bortone, non è una “che appartiene a questa o quell’area politica”, bensì una giornalista anzitutto con un notevole livello culturale.

“Il che già la pone anni luce avanti rispetto a te, ma soprattutto una capace di affrontare qualsiasi, e ripeto qualsiasi, tipo di argomento, dalle copertine dei tabloid alla manovra di bilancio, essendo in grado di confrontarsi chiunque, cosa di cui tu non credo possa vantarti (di certo il tuo programma non sarà così!). Saprai sicuramente accontentare chi intende passare qualche ora senza guardare cose troppo impegnative, il che va bene ci mancherebbe”.





Caterina Balivo, il suo programma ‘La volta buona’ non decolla

“Ma quando ti paragoni a Serena Bortone, pensa bene alle parole che usi. Perché anche lei è una conduttrice come te, soltanto con un curriculum che rispetto al tuo vanta numerose righe alla voce “titoli di studio”, e ti assicuro che ai telespettatori questa differenza arriva, eccome se arriva”. Una tesi che sembra essere confermata anche dagli ascolti.

Scrive Affari italiani.it: “La showgirl ha esordito lunedì con il nuovo programma La Volta Buona ma gli ascolti tv non l’hanno premiata. Il format su moda e costume infatti ottiene ieri 1.363.000 spettatori con l’11.8% di share nella presentazione di 20 minuti e 1.275.000 spettatori con il 13.2%”. Numeri che non sono bastati per avere ragione del diretto competitor.

La Volta Buona però è stata nuovamente doppiata da Terra Amara, che raggiunge infatti 2.769.000 spettatori con il 24.1% di share. “In molti si lamentano del fatto che non è molto chiaro l’obiettivo del format e c’è anche chi le preferisce ancora Oggi è un Altro Giorno con Serena Bortone che prima occupava il suo posto in palinsesto”.