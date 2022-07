Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi è stata una delle concorrenti più in vista dell’edizione da poco terminata, che ha visto il successo di Nicolas Vaporidis. A reality show finito, la showgirl ha deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage e qui ha svelato un retroscena tenuto nascosto almeno fino a questo momento. Una situazione insolita, verificatasi dunque sulla spiaggia dell’Honduras, che ora ha voluto condividere con i suoi seguaci e con il pubblico questo racconto inedito.

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, qui è successo qualcosa di clamoroso nel corso della sua esperienza. Intanto, ha aperto le porte ad una nuova avventura con una persona speciale: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”. Rivedremo la showgirl all’Isola per la terza volta? I fan ci sperano. Ma andiamo a vedere adesso cosa ha rivelato.





Carmen Di Pietro, all’Isola dei Famosi un retroscena mai raccontato

Carmen Di Pietro, all’Isola dei Famosi è successo qualcosa che finora non era mai stata svelata prima. C’è stato un incontro inaspettato insieme a a Mercedesz Henger, svelato solo adesso: “Io l’ultima settimana sono stata su Playa Sgamada e con Mercedesz durante alcune escursioni sono arrivata su un’isoletta dove c’era questa concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola”. E poi ha compiuto un gesto che sicuramente ha fatto divertire moltissimo il pubblico, rimasto sorpreso da questa rivelazione.

Carmen Di Pietro ha poi aggiunto: “Yo soy sola’ mi ha detto, una cosa del genere. Forse era sgamada pure lei, chi lo sa. Ci siamo salutate e io volevo i cocchi, ma lei mi diceva di andare via. Io però i cocchi me li sono presi”. Un retroscena che ha fatto sorridere tutti i fan della donna. Staremo a vedere se la produzione del reality show vorrà fornire altri dettagli in merito a questa vicenda inaspettata. Un ‘furto’ che ha fatto divertire il pubblico, che mai si sarebbe aspettato di sentire un racconto del genere.

Intanto, a proposito dell’Isola, Nick Luciani ha attaccato Nicolas Vaporidis: “Gliel’ho sempre detto. Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia. Perché ha vinto? Perché ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo”.

