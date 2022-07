Carmen Di Pietro figlia: appena tornata dall’Honduras l’ex naufraga ha subito riabbracciato Carmelina, la sorella di Alessandro. La showgirl è stata tra i protagonisti di questa 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Pensava di resistere poche settimane in Honduras, alla fine si è giocata la vittoria e si è classificata al terzo posto dietro Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè.

Inoltre Carmen Di Pietro è stata un punto di riferimento per tanti compagni di gioco, ha stretto forti legami d’amicizia e si è fatta notare anche per il carattere iper protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni che ha iniziato insieme a lei l’avventura salvo poi abbandonare per proseguire gli studi all’università.





Carmen Di Pietro figlia: “Me l’ha già chiesto”

Ora l’avventura in Honduras, che per Carmen Di Pietro non era la prima, è finita e dopo essersi ricongiunta con la figlia è tornata a lavorare in radio come speaker. Ma non è stato proprio immediato riabituarsi alla vita di tutti i giorni: “Ho ancora il jet lag dell’Honduras. Ieri notte ho dormito per terra, con il tappetino da palestra, perché sul letto non riesco più a dormire. Devo abituarmi piano piano”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

Per quanto riguarda la sua esperienza in Honduras, sempre al sito Carmen Di Pietro ha confessato di aver accettato di partecipare grazie al figlio Alessandro: “Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta”.

“Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura”. E non è l’unico perché anche la figlia di Carmen Di Pietro vorrebbe fare questa esperienza: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”. Rivedremo la showgirl all’Isola per la terza volta? I fan ci sperano.

“Robe da pazzi…”. Isola dei Famosi, un rientro tutto da dimenticare per Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis