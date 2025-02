Grande Fratello, parla la mamma di Lorenzo Spolverato. Ospite del programma “Non succederà più” di Giada De Miceli su RadioRadio la signora Cristina Bracci, mamma del modello milanese, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. La donna ha parlato del rapporto di Lollo con Shaila Gatta. Ma anche delle altre storie che sono nate all’interno della Casa.

E così ecco il giudizio, per niente positivo, sulla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Ma anche le parole su Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e la battuta sul rapporto tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Parole che lasciano il segno: “Manca poco alla finale, siamo emozionati ovviamente, contentissimi. (Lorenzo) Si è proprio messo a nudo di tutto. Il pubblico ha apprezzato questa trasparenza. Le debolezze non bisogna nasconderle, nemmeno nella vita quotidiana”.

La mamma di Lorenzo sul rapporto del figlio con Shaila. Poi la bordata su Helena e Javier

“È innamoratissimo – dice la mamma di Lorenzo – Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce. Hanno già chiarito, lui ha spiegato i suoi punti su come vorrebbe impostare questa relazione, lui ama lei e lei ama lui. Secondo me è un amore profondissimo che in pochi riescono a capire. Bisogna vivere certe cose e probabilmente non tutti nella vita vivono questo amore così forte. Non è da tutti avere questa fortuna”.

“Così forte che porta ad avere questi pro e contro – prosegue – Lì adesso sono stanchi, sono veramente stanchi tutti quanti, quindi basta poco per magari accendere un qualcosa che è un nulla. Sì ho visto il chiarimento direi che ci hanno fatto commuovere anche, come sanno fare loro. Oltretutto lui ha detto a Federico di preparare una torta perché a mezzanotte fanno 4 mesi. Fuori devono conoscersi, lì dentro si conoscono in un contesto anche un po’ pesante”.

Poi le parole su Shaila Gatta: “Si vede che lui è innamorato perso. L’avevo detto subito che lui era già perso per lei. Io sono contentissima. A me Shaila piace tantissimo e spero che vadano avanti una vita. Mi piace tantissimo come persona. Una vera donna, è cresciuta da sola, ha carattere, ha sensibilità. Si presta per il suo uomo. Non si fa mettere sotto i piedi che comunque è una cosa importante”.

Infine la bordata su Helena e Javier: “Helena e Javier come persone niente da dire, nel senso che ognuno ha la sua personalità, io non giudico assolutamente. Come coppia non stanno bene. Si vede che sono freddi, non sono spontanei. Sicuramente costruita. Stanno giocando. L’amore non lo vedo. C’è una diversità rispetto alle altre coppie della Casa. Quella è l’unica che è fredda come coppia. Mariavittoria si vede che ha la sua passione per Tommaso per dire. Anche Chiara si era innamorata di Alfonso. Il coinvolgimento si vede subito. Fuori tutto verrà a galla sicuramente”.

