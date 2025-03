Grande Fratello, nuovo capitolo nella storia tra Zeudi e Helena. Come sanno bene le Zelena, la community nata per supportare le due modelle, dopo un’iniziale forte amicizia i rapporti tra le due si sono raffreddati parecchio. Recentemente, però, la concorrente brasiliana si è riavvicinata all’ex miss Italia chiedendole scusa e tornando a ridere e scherzare con lei.

Qualcuno sospetta che questo riavvicinamento sia in realtà dettato da una scelta strategica. Secondo alcuni Helena Prestes sa che la comunità delle Zelena è numerosa e non vuole perdere il suo appoggio. In ogni caso è stata la stessa Zeudi Di Palma a rifiutare di perdonare i torti subiti dall’ex amica. Ecco cosa ha rivelato confidandosi con le altre coinquiline.

Zeudi non si fida di Helena: cosa ha detto alle amiche

La pace tra Helena e Zeudi è durata quanto un gatto in tangenziale. L’ex miss Italia ha rivelato alle amiche nella Casa che sono stati sempre Helena e Javier a coinvolgerla in discussioni e confronti. Una volta allontanate le ex amiche si sono lanciate reciproche frecciate, che dimostrano come il rapporto sia ancora caratterizzato da tensioni e incomprensioni.

Da un lato Helena ha invitato Javier a non fidarsi di Zeudi perché starebbe facendo di tutto per mettersi tra loro due. Dall’altro Zeudi ha dichiarato: “In passato l’ho perdonata tante volte, perché quando sei presa da una persona hai i prosciutti agli occhi. Adesso non ce li ho più e ho capito che mi ha tradita e mi ha messa in cattiva luce. Io non dimentico le parolacce che mi ha detto”.

Zeudi: Yo he tenido sentimientos por Helena y yo no llegaba a ver las cosas, he continuado a perdonarla, ha pasado un mes y medio y ya ha pasado, yo le he tendido la mano para una amistad y ella me la ha quitado porque ha decidido insultarme, no la he perdonado

Shaila le ha fatto notare che ha sbagliato a dare di nuovo fiducia a Helena, ma Zeudi ha ribattuto che sono stati sempre gli Helevier a farsi avanti. Questi, invece, alcuni commenti del pubblico: “Ha ragione quando dice che sono sempre Helena e Javier ad avvicinarsi, lui soprattutto con battute e scherzi”, “Non è vera questa cosa”, “L’8 marzo Zeudi era attaccata a Helena sul divano, cosa sta dicendo?”, “Bugiarda”, “Quando è stata due ore sul divano con gli Helevier, perché non si è alzata se si sentiva in imbarazzo?”, “Zeudi dovrebbe cominciare a farsi una vita”, “Prima si lamentava perché Helena non andava mai da lei, ora che lo fa si lamenta lo stesso”.

