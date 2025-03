Nell’ultima puntata del daytime del Grande Fratello, il pubblico ha assistito a un momento particolarmente toccante: Shaila Gatta ha avuto un vero e proprio crollo emotivo nel confessionale, lasciandosi andare a un flusso di pensieri e paure legate alla sua esperienza nel reality. La ballerina ed ex velina ha fatto un bilancio del suo percorso, mettendo in luce un timore che la tormenta: essere valutata unicamente attraverso il rapporto con Lorenzo Spolverato.

“La mia paura è che la persona che sono possa essere associata a qualcun altro… Che possa essere nell’ombra di qualcun altro perché è un po’ una squalifica del mio essere e di tutto quello che ho fatto nel tempo…”, ha confessato Shaila, visibilmente provata. Sempre nel confessionale, Shaila ha poi ammesso di aver realizzato, forse per la prima volta, il proprio valore personale, un’illuminazione che l’ha portata alle lacrime: “Me ne sono resa conto e non me lo sono mai detta…”.





Grande Fratello, Shaila Gatta crolla in lacrime

Questa esperienza nel Grande Fratello, seppur difficile, l’ha aiutata a comprendere l’importanza di imparare a volersi bene: “Imparare a volersi bene è un processo che non è facile, me ne rendo conto…”. Parlando con l’amica Chiara Cainelli, Shaila ha ribadito di aver dato molto al reality e di sentirsi pienamente meritevole di un posto in finale: “Come lui merita la finale e l’ha avuta, me la merito pure io perché ho dato tanto da sola, eppure in amore ho dato tanto…”.

Un’affermazione che mette in evidenza la sua volontà di essere riconosciuta per ciò che è e non solo come parte di una coppia. Nel suo sfogo, la Gatta ha rivelato di sentirsi quasi sciocca nel rivendicare il proprio spazio all’interno della competizione: “Mi sento una stupida in questo momento… Cioè, non sono abituata a dire che me lo merito e dire che io sono Shaila e di non essere l’ombra di nessuno o la fidanzata di nessuno… Io sono soprattutto Shaila…”.

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, nella quale potrebbe essere decretata come la preferita del pubblico e guadagnarsi un posto in finale, Shaila ha vissuto un momento di forte tensione emotiva, probabilmente dovuto allo stress accumulato nelle ultime settimane. Riuscirà a trasformare questa consapevolezza in forza per conquistare l’ambito traguardo?