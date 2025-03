Zeudi Di Palma è una concorrenti più chiacchierate e amate di questa edizione del Grande Fratello. Il suo flirt con Helena e poi l’avvicinamento con gli Shailenzo le hanno permesso di conquistare il cuore di molti spettatori, tanto che la sua posizione nella casa si è consolidata tra le preferite dal pubblico. Negli ultimi giorni, infatti, anche i risultati dei sondaggi sembrano confermare il suo status di favorita, con una crescente possibilità di arrivare in finale insieme a Lorenzo e Jessica.

Secondo l’ultimo sondaggio, Zeudi è in testa nella vittoria del televoto che incoronerà la terza finalista del reality, segno che la sua popolarità è in costante ascesa. Merito anche del forte sostegno che riceve dai suoi fan, in particolare dal fandom “Zelena” e dal clan “Shailenzo”, che contano i fan di Shaila e Lorenzo, ma anche chi simpatizza per Chiara e Giglio.

Grande Fratello, il biglietto sospetto di Zeudi

Il gruppo di fan Zelena sostiene da mesi Zeudi in ogni fase del gioco e, secondo alcuni, anche in maniera eccessiva, come evidenziato qualche giorno fa, quando una fan della modella ha pubblicato su X una conversazione con una persona che avrebbe votato la Di Palma per ricevere in cambio una foto della sua fan in reggiseno. In queste ore la giovane è finita al centro della polemica a causa di un’inquadratura della regia che ha mostrato un foglio su cui Zeudi stava riportando le iniziali dei concorrenti ed evidentemente stava facendo qualche calcolo sulle nomination di questa sera.

La cosa non è passata inosservata, soprattutto perché la giovane ha sempre sostenuto di non voler fare strategia all’interno della casa. Nel foglio Zeudi ha diviso i concorrenti in “bianchi”, “neri” e “grigi”, escludendo però Helena Prestes e Javier Martinez.

“Zeudi è così imbarazzante che sta battendo Lorenzo in strategia…direi che se lunedì non fanno vedere quella busta scritta con il pennarello piena di strategie è davvero uno schifo #GrandeFratello”, si legge a corredo dello screen che mostra il foglio su cui Zeudi ha scritto uno schema con le probabili nomination e concorrenti che passerebbero il turno.

Se fosse successo nelle altre edizioni del gf

Il concorrente sarebbe stato già squalificato.

Invece in questa edizione

Premiano le strategie su carta (che non si possono fare), il bullismo, la violenza, il bestemmiatore e la bugiardiera

Proprio da spegnere la TV #grandefratello pic.twitter.com/gcQXXMlUp3 — AnnaR94 (@fatinapersempre) March 9, 2025

Zeudi è così imbarazzante che sta battendo Lorenzo in strategia…direi che se lunedì non fanno vedere quella busta scritta con il pennarello piena di strategie è davvero uno schifo #GrandeFratello pic.twitter.com/8k1LMnyCda — Simona☀️ (@SDevinu) March 9, 2025

le zialena: no ma zeudi non riesce proprio a fare strategia e così ingenua



zeudi:



…#helevier #heleners pic.twitter.com/5ET9KYEI1Y — Aurora 🐆💋👑🪩 (@Aurora300303072) March 9, 2025

“Vincerà domani e sarà la terza finalista. Era già stabilito che arrivasse in finale, vedi il bonus, anche fosse stata eliminata sarebbe tornata dentro. Miss Italia non si presta ad un gioco al massacro senza la certezza di una finale assicurata!”, “Sarebbe il momento che ilGF mettesse in pratica il regolamento, che ormai non viene ne anche ricordato”, si legge ancora su X. La concorrente si è intrattenuta con Chiara e Shaila a parlare di nomination e strategie e per questo motivo il pubblico ha pesantemente attaccato anche il Grande Fratello, che in passato è sempre stato molto severo su questo tipo di conversazioni, spesso causa di provvedimenti disciplinari e squalifiche.