Nuova puntata di Reazione a catena nella giornata di lunedì 4 settembre. Marco Liorni ha portato a termine l’appuntamento, ottenendo ancora una volta tanti gradimenti dal pubblico. E tutti hanno notato che alcuni concorrenti hanno violato una regola durante uno dei giochi più attesi. Il conduttore è prontamente intervenuto, facendo notare che non fosse assolutamente valida una cosa simile e quindi è stata comminata una punizione.

Ma Reazione a Catena e Marco Liorni, oltre a far parlare di loro perché i concorrenti hanno violato una regola, sono finiti nel mirino dopo l’eliminazione dei Dai e Dai. Il grido al ‘complotto’ non poteva che essere una conseguenza inevitabile. Accusa di “complotti” e di “sequenze pilotate” dopo l’addio dei Dai e Dai, i commenti piovono a valanga e si trascinano tra i più appassionati della trasmissione: “Trasmissione scandalosa”.

Reazione a catena, Marco Liorni furioso: concorrenti hanno violato una regola

Nello scorso appuntamento di Reazione a catena, Marco Liorni ha assistito insieme al pubblico alla sfida tra i Lenticchia Boys e le Comunelle e a prevalere sono stati i primi, che erano i campioni in carica. Proprio questi concorrenti hanno violato una regola e il padrone di casa gliel’ha fatto notare immediatamente. E c’è stata una penalità inflitta, con i protagonisti dell’Intesa Vincente che hanno comunque compreso di aver sbagliato.

I Lenticchia Boys doveva azzeccare la parola ‘schiena’ e coloro che dovevano formulare la frase giusta hanno usato come ultimo termine la preposizione ‘di’, cosa non consentita dal regolamento. E quindi è stato tolto un punto ai campioni, che hanno accettato la decisione. Un momento non proprio piacevole per i concorrenti, che non hanno fatto una bellissima figura. Poi tutto è rientrato e il gioco è stato portato alla sua conclusione.

I Lenticchia Boys sono composti da Fabrizio, Germano e Corrado. Questi ultimi due sono fratelli, mentre l’altro è un amico in comune. Come riferito da Tvpertutti, Corrado opera nel settore della formazione, mentre Germano e Fabrizio lavorano rispettivamente come insegnante e nell’ambito della comunicazione.