Altissima tensione al Grande Fratello dopo la puntata in diretta di lunedì 25 settembre. Due concorrenti hanno avuto una lite furibonda e, nonostante le premesse parevano fossero buone, la situazione è improvvisamente peggiorata. Alfonso Signorini ha chiesto ai gieffini di essere sì educati, ma anche meno passivi, ma stavolta forse lo hanno preso troppo alla lettera e si è scatenata una reazione che ha superato il limite.

Al Grande Fratello i due concorrenti hanno avuto questa lite improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole. Protagonisti coloro che anche nel corso dell’appuntamento in diretta non erano sembrati andare d’accordo, anzi. Una delle contendenti ha raccontato ai compagni di avventura che non si aspettava questa sterzata negativa, infatti pensava che le cose si fossero ormai stabilizzate. Poi è successo praticamente di tutto.

Leggi anche: “Non è giusto…”. Grande Fratello 2023, Angelica non regge e crolla in lacrime per lui





Grande Fratello, due concorrenti protagonisti di una lite furiosa

Mentre se ne stava discutendo nella casa del Grande Fratello, una dei due concorrenti che ha preso parte alla lite ha cominciato a raccontare quanto successo. Poi è intervenuta anche Fiordaliso, la quale ha fatto intuire di essere stata testimone di quel momento carico di tensione: “Sì, è successo un bordello“. C’era stato un faccia a faccia che si pensava potesse essere risolutore, invece tra i gieffini in questione la pace è lontanissima.

A scontrarsi sono stati Valentina Modini e Massimiliano Varrese. La prima ha fatto sapere, come ricostruito dal sito Novella 2000, di aver fatto le sue scuse all’attore perché aveva esagerato durante la diretta. Ma Massimiliano l’avrebbe aggredita verbalmente, riempiendola di accuse. La gieffina ha preferito non aggiungere altri particolari sul litigio, ma ha semplicemente precisato: “Non c’è bisogno di un confronto, mi sono già spiegata più volte”.

Non sono circolate in rete i filmati inerenti la lite tra Valentina e Massimiliano, quindi non possiamo dirvi qualcosa in più. Infine, Heidi Baci si è intromessa nel dialogo avuto nella zona beauty della casa e ha esclamato: “Massimiliano è una persona troppo complicata”. E anche diversi telespettatori hanno puntato il dito contro Varrese, ritenuto “troppo aggressivo”.