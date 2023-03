Bufera su Sonia Bruganelli dopo la puntata del GF Vip 7 andata in onda giovedì 2 marzo. Il trentottesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini ha visto l’eliminazione di un concorrente, dal momento che il televoto era eliminatorio.

Al televoto del GF Vip 7 c’erano, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Donnamaria. A tornare a casa è stata Sarah Altobello. Già tre settimane fa la vippona aveva perso il televoto e aveva abbandonato la casa. La grande sorpresa era arrivata in studio, quando la Altobello aveva trovato il biglietto di ritorno per rientrare al GF Vip 7.

Bufera su Sonia Bruganelli per i like contro i vipponi del GF Vip 7

Le nuove nomination sono andate in onda con la votazione dei concorrenti. I vipponi che hanno ricevuto più voti sono stati Davide, Antonella, Tavassi, Andrea, Micol, Oriana e Nikita. Il televoto verrà chiuso lunedì 6 marzo 2023 nel corso della trentanovesima puntata del reality show e il concorrente più votato sarà il primo finalista del GF Vip 7. Dopo la puntata è scoppiata una bufera su Sonia Bruganelli.

La bufera su Sonia Bruganelli è scoppiata a causa dei suoi like su Twitter. In diretta l’opinionista ha dato del subdolo, manipolatore, burattinaio, stratega e senza anima a Edoardo Tavassi. Lo stesso pensiero è stato rimarcato anche su Twitter. Nel mirino anche Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il like di Sonia è stato notato in un tweet in cui le due ragazze venivano chiamate galline, Donnamaria un cane, mentre Tavassi un ratto.

NON SONIA CHE STA DISTRUGGENDO QUEL RATTO DI TAVASSI ED EDOCANE E QUELLE DUE GALLINE DI GIAELE E MICOL



RAGAAAA#gfvip

pic.twitter.com/rDkUEV4Mqs — Bästa drämæ 🔥⛓ (@boh2378) March 2, 2023

“Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol“, uno dei tweet incriminati. E ancora: “Lei stasera ha proprio deciso di distruggerlo, farlo a pezzi, ridurlo in cenere!“, in riferimento a Tavassi. Tutta questa esposizione, però, ha fatto finire Sonia Bruganelli nella bufera. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’opinionista e il tono che spesso usa contro alcuni concorrenti del reality show.