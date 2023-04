Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7, sorprendendo tutto il gruppo degli Spartani, in primis Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, che sono stati sconfitti dalla modella. A festeggiarla sono stati davvero in pochi, ma senza ombra di dubbio decisivo è stato l’appoggio di Antonella Fiordelisi, che tramite i Donnalisi ha fatto ottenere moltissimo voti alla sua ex coinquilina. Ma ora i follower hanno notato qualcosa di molto strano nella vincitrice del programma e chissà se lei vorrà replicare a queste accuse.

Il sito Leggo è riuscito a scovare alcune battutine di questi utenti nei riguardi di Nikita Pelizon. Dopo il GF Vip 7 anche la pagina Instagram Mondo del Reality ha postato un video inerente proprio la ragazza, che avrebbe fatto qualcosa di totalmente differente rispetto a quanto visto nella casa più spiata d’Italia. Quindi, c’è chi ha contestato pesantemente il suo modo di essere e l’ha quindi additata di dire falsità. Una vera e propria bufera si è abbattuta in queste ore e non è destinata a placarsi a breve.

Nikita Pelizon, polemiche dopo il GF Vip 7: il motivo

Ore dopo aver conquistato il reality show, Nikita Pelizon si è fatta rivedere all’esterno del GF Vip 7 e ha festeggiato alla grande il trionfo tanto sperato dai suoi fan e anche dalla diretta interessata. Ma coloro che non la sopportavano si sono subito accorti di una diversità importante, legata ad una sua caratteristica che aveva messo in mostra nel programma. Lei non ha ancora risposto a queste critiche durissime, ma non è da escludere che possa farlo a breve per evitare ulteriori strascichi polemici.

La voce di Nikita Pelizon è sembrata non uguale a quella sentita al GF Vip 7 e allora gli odiatori della rete hanno scritto: “Ma ora parla normale? L’accento è sparito? Miracolo”, “Ma la voce è sempre la stessa? Mi sembra cambiata, non sento più l’accento come prima”. Ma c’è chi è stato ancora più sferzante: “Si sarà confusa con la falsità, ecco, ora puoi parlare normale finalmente”, “Uh, le è sparito l’accento fake“, “Ma quale verità intendi? Quella del tuo accento inglese che è magicamente sparito?”.

Quindi, c’è chi ritiene che abbia finto di avere quell’accento straniero solo per farsi notare al GF Vip 7. Nei ringraziamenti Nikita aveva detto: “Ragazzi che risultato, siete stati fantastici, non vedo l’ora di leggervi tutti”.