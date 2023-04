Si continua a parlare molto dei protagonisti del GF Vip 7, nonostante si sia avuta la sua conclusione ormai qualche giorno fa. Tra questi, si è discusso tanto di Giaele De Donà, la quale è riuscita ad aggiudicarsi la finale assieme alle due amiche Oriana e Micol Incorvaia. A quanto pare, dopo l’uscita dalla casa, è stata vista con una montagna di bagagli, in quanto si sta dedicando al trasloco da Roma a Milano. Nelle ultime ore si è però tornato a parlare di lei in quanto ha pubblicato un video su Instagram, ripresa da suo fratello, nel quale rispondeva ad una domanda su Nikita Pelizon e la sua vittoria.

Precisiamo anche che in questi ultimi giorni Giaele De Donà è uscita fuori a cena sempre assieme a suo fratello, in compagnia anche di Alberto De Pisis. I fan hanno ovviamente subito iniziato a sognare su una possibile frequentazione tra i due giovani, ma ancora non ci sono notizie certe in merito. Leggendo però alcune domande che i follower le hanno posto sui social, si è ritrovata a dover rispondere ad un utente che le ha chiesto se avesse deciso di congratularsi con Nikita Pelizon, in seguito alla vittoria del GF Vip 7.

GF Vip 7, Giaele De Donà e l’ironia sulla vittoria di Nikita Pelizon

La domanda di preciso è stata: “Ti sei congratulata con Nikita? O siete/sei rimasta maleducata e non avete/hai fatto nulla?”. Giaele De Donà è però apparsa molto divertita ed ha ironizzato insieme a suo fratello sulla risposta data all’utente. Ha infatti chiesto al follower se prima della finale del GF Vip 7 fosse stata maleducata, definendosi anche molto peggio di così. Dopodiché ha deciso di rispondere seriamente alla domanda sulla Pelizon.

Giaele ha dichiarato di essersi congratulata con Nikita per la sua vittoria, in quanto verso la fine del reality show le due ragazze avevano anche ripreso a parlare, in seguito a diversi screzi e discussioni. Ricordiamo infatti che la De Donà all’interno della casa apparteneva al gruppo degli ‘Spartani’, dunque era al fianco di Tavassi, Oriana, Micol e Onestini. Tutte persone che nel programma hanno litigato proprio con l’influencer triestina. Il fratello di Giaele ha poi continuato chiedendole se dovesse essere la Pelizon la vincitrice e l’ex gieffina ha subito risposto: “Amore, io votavo per me stessa“, scoppiando entrambi a ridere.

il modo in cui qualcuno le ha veramente scritto “ti sei congratulata con nikita o sei rimasta maleducata?”, sjsjsjsj nooooooooo ve lo giuro, schiattando con queste storie#gioiellers pic.twitter.com/teqoIIm4H3 — Paola. (@Iperborea_) April 5, 2023

Anche Nikita Pelizon ha rilasciato delle dichiarazione in seguito alla sua vittoria. Lei ha detto di aver sempre sperato che questo momento si realizzasse per davvero, in quanto lo immaginava da mesi all’interno della casa. Ha poi aggiunto che finalmente è stato dimostrato che gli ultimi saranno i primi.