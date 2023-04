Lunedì 3 aprile si è conclusa la lunghissima edizione del GF Vip 7, decretando come vincitrice la vippona Nikita Pelizon. Nikita ha saputo catturare fin da subito l’attenzione del pubblico, grazie alla sua dolcezza ed educazione, da quanto riportano i tantissimi fan dell’influencer triestina. La sua vittoria è stata sicuramente favorita anche grazie al sostegno da parte dei fan di Antonella Fiordelisi, con la quale Nikita ha instaurato un forte legame di amicizia nella casa. A parlare adesso è stata però Soleil Sorge, ex partecipante del Grande Fratello 6, che ha voluto esprimere il suo parere in merito alla vittoria della Pelizon.

Ricordiamo che Soleil Sorge è diventata nota al pubblico italiano in quanto partecipò a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, dal quale venne tra l’altro scelta. La relazione tra i due si concluse quasi subito, in seguito a presunti tradimenti da parte della showgirl. Onestini è stato tra l’altro protagonista del GF Vip 7, in seguito a dinamiche nate proprio con Nikita Pelizon, la quale è stata fortemente catturata dal fascino dell’ex tronista emiliano.

GF Vip 7, Soleil Sorge e l’opinione sulla vittoria di Nikita Pelizon

Quest’anno Soleil Sorge ha anche presentato il GF Vip Party al fianco di Pierpaolo Pretelli. In seguito alla conclusione del reality, si iniziano a diffondere alcune voci riguardo la possibile presenza proprio della modella come opinionista del programma, al posto di Sonia Bruganelli. La stessa Sonia ha per altro mostrato la volontà che fosse proprio la Sorge a rimpiazzarla, la quale l’ha ovviamente ringraziata per la proposta. Su un’altra donna si è però espressa l’ex corteggiatrice, ovvero Nikita Pelizon.

Durante un’intervista da parte di Thomas Cardinali di UniCusano, Soleil ha espressamente dichiarato di essere molto contenta per la vittoria della Pelizon del GF Vip 7. La conduttrice americana ha affermato infatti: “Per rimanere in tema femminile un’altra vittoria strepitosa è quella di Nikita, sono felicissima perché credo che lo meritasse”. Difatti anche durante l’ultima puntata del reality show, la Sorge aveva fatto intuire che volesse proprio che ad aggiudicarsi la vittoria fosse una donna.

Al momento non abbiamo comunque certezze su chi effettivamente prenderà il posto della Bruganelli come opinionista della prossima edizione del GF Vip. Soleil si è definita molto scaramantica riguardo l’argomento, dunque non ha voluto rilasciare troppe informazioni. Si è semplicemente definita in attesa di qualunque opportunità le venga offerta.