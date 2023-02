Bufera contro Antonella Fiordelisi dopo gli ultimi fatti nella casa del GF Vip 7. Ormai è nota la rivalità tra i due gruppi che si trovano rinchiusi tra le mura di Cinecittà. Da una parte quello composto da Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Andrea, Sarah, mentre dall’altra parte quello con Oriana, Tavassi, Micol e Giaele.

In mezzo c’è il fidanzato di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, amico del gruppo nemico dell’ex schermitrice. Ogni giorno è motivo di scontro nella casa e in queste ore Antonella Fiordelisi è finita nella bufera per alcune sue gravissime frasi. Come detto Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto l’odio per Micol Incorvania, ex flirt del suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria.

In questi giorni la vippona ha più volte parlato di quando il fidanzato le ha confessato che all’epoca del loro flirt, Micol è andata a letto con lui subito. “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte.

“Perché parlavamo a letto di lei come persona com’è qui dentro. Sì perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto ‘no ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio. Ma così tanto per sapere. Lui però ripeteva che non c’era più nulla”, ha continuato a dire Antonella Fiordelisi. Ovviamente sui social è esplosa la bufera.

Antonella Fiordelisi insinua che Micol Incorvaia è una ragazza facile con tale espressione "la da alla prima sera".

Io mi vergogno a essere donna per questo soggetto.



ANTONELLA FIORDELISI È LO SCHIFO DEL GENERE FEMMINILE #incorvassi#GFvippic.twitter.com/oFGabpseSE — ༒༒ᎠarkN𝕠ra༒༒ (@maleoscuro) February 21, 2023

QUESTA È ANTONELLA FIORDELISI CHE IN LINEA SOTTILE DA DELLA POCO DI BUONO A MICOL DAVANTI AL SUO ATTUALE FIDANZATO! ANTONELLA TU FACEVI GLI SCOOP SUI GIORNALI CON UOMINI DI 60 ANNI PER EMERGEREEEE! #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/4CBgiVtzez — Antonietta Rolando (@AntoniettaRola2) February 21, 2023

#Gfvip

"Con una persona che ti sei sc***to svariate volte, che te l'ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto, e cioè subito, non come fa qua la santarellina".

Antonella Fiordelisi non perde occasione per attaccare Micol….

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 pic.twitter.com/rhtMgc8Vls — ❤❤iaia❤❤ (@Giadaa2016) February 22, 2023

Le parole di Antonella Fiordelisi hanno scatenato una bufera. Un marea di critiche: “QUESTA È ANTONELLA FIORDELISI CHE IN LINEA SOTTILE DA DELLA POCO DI BUONO A MICOL DAVANTI AL SUO ATTUALE FIDANZATO! ANTONELLA TU FACEVI GLI SCOOP SUI GIORNALI CON UOMINI DI 60 ANNI PER EMERGEREEEE! #gfvip #oriele #incorvassi”, “Antonella Fiordelisi insinua che Micol Incorvaia è una ragazza facile con tale espressione “la da alla prima sera”. Io mi vergogno a essere donna per questo soggetto. ANTONELLA FIORDELISI È LO SCHIFO DEL GENERE FEMMINILE”.