“Brutte notizie su Sanremo”. Fiorello, la bordata alla Rai. Il mattatore della televisione italiana è voluto tornare su quello che di fatto è stato il suo incarico negli ultimi anni: la presentazione del Festival di Sanremo. Fiorello è sempre stato accanto al suo caro amico Ciuri, alias Amadeus, che da qualche settimana ha firmato con Warner Bros per un programma su Nove. E si sa, Fiorello non è uno che si trattiene ed è per questo che ha chiesto informazioni direttamente a colui che è designato, almeno così si dice, per la prossima conduzione.

Parliamo ovviamente di Carlo Conti, che, secondo indiscrezioni, sarà il nuovo presentatore dell’edizione 2025 insieme ai suoi amici storici: Panariello e Pieraccioni. Un trio tutto toscano per la prossima edizione della kermesse della canzone italiana. Ma cosa ha detto Fiorello di tanto ‘grave’? Beh, in pratica ha confermato che tutto quello che si è detto in questi giorni su Carlo Conti sono solo speculazioni e non c’è niente di confermato ancora.





Prima Fiorello ha parlato di conduzione spettata ad Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, dopodiché si è focalizzato su Carlo Conti. Così, durante la puntata di Viva Rai2! in onda mercoledì 1 maggio, il presentatore siculo ha fatto sapere di essersi scambiato qualche messaggino con Carlo Conti. “Congratulazioni, adesso domani lo dico in diretta che tu farai Sanremo”, ha detto Fiorello a Conti.

A questo punto lui ha risposto con un vocale e ha detto all’amico: “Non fare il bischero, poi mi tocca farlo perché tu hai detto che lo devo fare. Nono, sto ancora resistendo stoicamente”. Ecco, da questa semplice frase sembra evidente che che i piani alti di Viale Mazzini stiano facendo pressione proprio su Carlo Conti e il suo prossimo Sanremo.

Una evenienza che invece il presentatore toscano sta cercando di evitare. Il motivo sembra semplice: dopo la grande performance di Amadeus durata diversi anni, questo potrebbe essere invece il momento in cui lo share del Festival cala. Non ci resta quindi che attendere e capire se le pressioni dei piani alti della Rai avranno effetti oppure se davvero si deciderà di fare una scelta coraggiosa come ad esempio scegliere un altro grande della tv.

