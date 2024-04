“Avete fatto una caz…!”. Fiorello choc sulla Rai: “Si sono indignati”. È successo chiaramente durante la solita diretta televisiva mattutina del mattatore italiano. Ai microfoni di Viva Rai 2, Fiorello ha voluto raccontare quello che è successo nelle scorse ore: “La sinistra si indigna per Fiorello”. Il conduttore fa riferimento a quella frase di ieri in cui diceva: “(quello di Scurati, ndr) É il monologo censurato più visto dei monologhi censurati”.

Ora Rosario torna sull’argomento e racconta: “Si sono indignati anche per noi che siamo all’acqua di rose e facciamo battutine – dice -. Io mi sento tutto indignato, ma questa è una medaglia: qualcuno che si indigna per me! Se la satira suscita questo, è una medaglia! Voi sapete che programma facciamo, era la notizia del giorno. Non avremmo dovuto scherzare sulla grande caz…a che ha fatto la Rai a censurare il monologo?”.





E ancora: “Proprio voi di sinistra, avete fatto i paladini della satira, l’avete sempre difesa e ora vi indignate per me? I comici, piacciano o non piacciano, devono fare satira su tutto e vanno difesi sempre!”. Poi Fiorello dice: “La Rai ha sbagliato e se passate da viale Mazzini ora non potete capire, si sentono rumori di ogni tipo: i 1800 euro chiesti non sono per il minuto di tempo che c’è dietro, ma sono per lo studio di anni e anni che ha permesso a Scurati di diventare Scurati“.

E ancora Rosario Fiorello: “Non è che paghi solo il minuto di esibizione, c’è dietro tutto”. Poi ci è andato giù con l’ironia su Meloni: “Nel governo non tutti lo festeggiano, però ci sono prove di unione. Pare infatti che la Meloni abbia organizzato un pic-nic con Scurati…”.

Fiorello nerissimo contro Merlo e Repubblica (giustamente) #VivaRai2 pic.twitter.com/oFZPWc9K7i — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) April 24, 2024

Solo ieri il mattatore aveva lanciato un messaggio all’amico e collega Marco Liorni, dopo la bufera relativa a quella frase all’Eredità sull’oro alla Patria. Fiorello allora dice: “Siamo tutti antifascisti, ho anche il cappello rosso oggi non è a caso. Marco Liorni è una delle persone più buone che conosco. Ma voi non sapete che la classifica è: Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta e Marco Liorni al terzo posto”.

