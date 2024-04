Viva Rai2, Fiorello parla di Serena Bortone: la Rai interviene in diretta. Attimi di panico quando al programma del mattatore italiano, oramai senza freni dopo l’addio del suo caro amico Ciuri (Amadeus, ndr) e la polemica sulla censura al programma della Bortone, è intervenuto direttamente l’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio. Il tutto clamorosamente in diretta, dopo che il padrone di casa aveva fatto una serie di battute proprio sulla situazione non proprio idilliaca della tv di stato.

>> “Sapete chi altro se ne va?”. Caos conduttori, bomba di Fiorello e altro nome clamoroso: “Al Nove”

Solo qualche ora prima, Repubblica aveva lanciato una bomba riguardo una ipotetica e ancora non confermata chiusura del programma proprio di Serena Bortone “Che sarà”. E chiaramente Fiorello non poteva che non andarci giù pesante, chiaramente con la sua solita meravigliosa ironia che l’ha reso celebre. Eppure, con le sue punzecchiature ai piani alti di Viale Mazzini, qualcuno deve aver storto il naso visto che poco dopo, in diretta, arriva addirittura il commento dell’Ad di Rai.





Viva Rai2, Fiorello parla della Bortone: la Rai interviene in diretta

All’inizio del programma Fiorello la spara subito pesante: “Lo sai che stavano per oscurarci? Dire che è lunedì e che siamo tornati ricorda forse il ritorno del fascismo! Povero Roberto Sergio! Lui era al Circeo a mangiare una frittura di gamberi e lo hanno stalkerizzato con 15 telefonate sulla questione Bortone-Scurati!”. Ed eccoci qui che neanche due minuti dopo lo stesso Roberto Sergio in persona risponde a Fiorello con grande ironia: “Basta fake news, non ero al Circeo, ero ad Ercolano a guardare la tappa del Giro D’Italia Femminile”.

E ancora Fiorello sulla questione Bortone: “Altro che censura! Questo è il monologo censurato più diffuso di sempre! E’ un record! Ieri al ristorante mi hanno dato il menù e c’era il primo, il secondo e invece della carta dei dolci c’era il monologo di Scurati. Il Papa all’Angelus di cosa parlerà? Ovviamente il monologo di Scurati! Poi inutile che dicano che il centrodestra è cattivo!”.

la letterina della Littizzetto a Amadeus "caro Fiorello…ah no, scusa…settimana prossima…

benvenuto sul Nove…ricordati, mi

raccomando, che si dice al maschile, IL Nove come IL premier, IL Meloni…"

e non come LA Rai…#CTCF #chetempochefa #Amadeus #Telemeloni #22aprile pic.twitter.com/XWRYTKOkQh — Sirio 🏀 (@siriomerenda) April 22, 2024

🚨@MaxPezzali🚨 qui c'è uno Spiderman piuttosto 😡😡 che ha qualcosa da dirti🤭 #VivaRai2 pic.twitter.com/40ZEOlTyMA — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 22, 2024

Poi dice: “Se ci fosse stato il centrosinistra al governo, la Bortone si beccava il 2 o 3% di share e finiva lì, il centrodestra invece ha detto ‘No! Dobbiamo farlo sapere di più in giro!’ E con sta censura ora tutti parlano di lei, le hanno fatto un favore! Per punizione, a Serena Bortone verrà affidato un varietà in prima serata su Rai1!”. Ah, come riesce lui a far uscire dai guai la Rai, sarebbe un danno enorme perderlo.

Leggi anche: “Basta”. Serena Bortone, conseguenze choc dopo il caso Scurati: cosa sta succedendo alla Rai