“Basta, chiuso!”. Serena Bortone, la terribile notizia dalla Rai. In questi ultimi giorni non si fa che parlare della denuncia pubblica mossa dalla conduttrice Rai nei confronti della dirigenza e dalla politica che sempre di più cerca di mettere le mani in pasta in argomenti che poco dovrebbero controllare. E invece in Italia, sembra evidente, non è così, almeno da quello che gli stessi professionisti Rai denunciano da tempo con circolari lette in diretta e fughe verso altri canali.

Sembra inoltre chiaro che la tv di Stato non sia poi così tanto pubblica come si potrebbero credere in uno stato occidentale e la faccenda di Serena Bortone sembra la ciliegina sulla torta di un disastro annunciato. La giornalista e conduttrice di Che Sarà, ha infatti voluto leggere l’ormai famoso monologo dello scrittore Antonio Scurati in occasione del 25 aprile. Per chi non lo sapesse, l’uomo non è mai riuscito a leggerlo visto che il suo contratto è stato stracciato per motivazioni “senza logica”, fa sapere la Bortone.





Una scelta politica, questa è l’accusa. Ora si scopre tramite Repubblica che il programma di Serena Bortone sarebbe a rischio, anzi, secondo alcuni sarebbe già stato in pratica cancellato. Non solo, lei potrebbe essere punita con un provvedimento disciplinare. Sull’articolo di Repubblica si legge: “Sipario a giugno sulla trasmissione Che Sarà, e per la presentatrice potrebbe scattare un provvedimento disciplinare”.

E ancora: A questo punto resta da capire perché dopo l’ok a Scurati, Corsini ordina lo stop alla prestazione. Semplice: nel frattempo gli approfondimenti avevano visionato il monologo, inadatto a TeleMeloni. […] Quelle di Viale Mazzini sono solo scuse per silenziare un intellettuale scomodo”.

La conduttrice Serena Bortone sfida la RAI e legge in diretta il monologo censurato sul 25 Aprile di Antonio Scurati.

Poi scrivono: “Il monologo, Bortone, lo ha letto e rischia di pagarla cara, il provvedimento disciplinare dicono sia pronto: Che Sarà potrebbe chiudere a fine stagione. Il prezzo della libertà e della disobbedienza civile”. Non ci resta da capire se la Rai farà abbassare un po’ la tensione e poi caccerà Serena Bortone o se invece deciderà di darle un’altra possibilità.

