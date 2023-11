“Che batosta”. Gerry Scotti, brutte notizie per l’amato conduttore. La decisione pesantissima di Pier Silvio Berlusconi

Gerry Scotti, brutta notizia per il popolare conduttore. Come molti sanno questo finale di 2023 doveva riservare una gradita sorpresa ai molti appassionati di programmi storici. Le festività natalizie avrebbero infatti dovuto vedere il ritorno de “La Ruota della Fortuna“. Proprio pochi giorni fa abbiamo saputo che l’ex concorrente del Grande Fratello Samira Lui sarà la valletta proprio di Gerry Scotti nel mitico show un tempo condotto dall’indimenticato Mike Bongiorno.

Adesso, tuttavia, è arrivata una clamorosa notizia che spegne l’iniziale entusiasmo del pubblico. Come rivelato da Tv Blog pare infatti che la messa in onda de “La Ruota della Fortuna” sia destinata a slittare ben oltre il periodo natalizio. Anzi, sembra che addirittura il ritorno stesso del programma sia messo fortemente in discussione da Mediaset. Ma andiamo a vedere cosa è successo nei piani alti del Biscione.

La decisione di Mediaset su “La Ruota della Fortuna”

Secondo quanto riportato dal portale on line, proprio quando era tutto pronto per le prime registrazioni dello show, Pier Silvio Berlusconi avrebbe mostrato perplessità su “La Ruota della Fortuna”. Motivo per cui, per evitare scivoloni soprattutto nei confronti della temuta concorrenza dei programmi Rai, si punterebbe a realizzare un episodio zero, una sorta di puntata di prova del famoso quiz show.

“La ruota della fortuna subisce un rallentamento – leggiamo su Tv Blog – Sembra infatti che l’editore di Mediaset voglia vederci chiaro prima di metterla in onda. Oggi infatti verrà registrato un numero zero perché Mediaset prima della produzione del programma vuole vederci chiaro. Pare un po’ strano però registrare un numero zero di un format fra i più conosciuti e trasmessi nel mondo”.

Nonostante questo inatteso stop è comunque difficile che Mediaset decida di non trasmettere più il programma. Non dovrebbe esserci problemi per Gerry Scotti alla guida de “La Ruota della Fortuna”. Lo show, dopo essere stato condotto da Mike Bongiorno fino al 2003 e ripreso da Enrico Papi dal 2007 al 2009, dovrebbe tornare su Canale 5 dopo ben 15 anni di assenza. Sembra inoltre che Gerry sarà affiancato da un altro volto noto della tv, anche se al momento non sappiamo ancora chi sia la sua ‘spalla’.

