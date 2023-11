Importante colpo di scena su Samira Lui. La svolta dopo il Grande Fratello è praticamente certa, dato che la notizia è ormai sulla bocca di tutti. La giovane è riuscita a farsi notare nel reality show di Alfonso Signorini, ma solo per poco tempo. Il 20 ottobre scorso c’è stata la sua eliminazione dal programma di Canale 5, infatti non era riuscita a superare trionfalmente il televoto e quindi le era stata comunicata la decisione presa dal pubblico.

Ma Samira Lui non si è persa d’animo ed ecco arrivare la svolta dopo il Grande Fratello, che le ha dato sicuramente una spinta in più. Tornando un attimo nuovamente a parlare della sua esperienza nella trasmissione Mediaset, perse il confronto con altre donne: insieme a lei in nomination erano finite Grecia Colmenares, Valentina Modini e Rosy Chin e ad avere meno voti era stata proprio l’ex professoressa de L’Eredità.

Leggi anche: “Vado via…”. Mirko e Perla sotto le coperte e Angelica rovina tutto: caos dentro e fuori il Grande Fratello





Samira Lui, che svolta dopo il Grande Fratello: dove la vedremo

Il sito DavideMaggio è stato in grado di dare in anteprima la scelta fatta nei confronti di Samira Lui, che è stata individuata da uno dei programmi più attesi. La svolta dopo il Grande Fratello è arrivata quasi ufficialmente nelle ultime ore, con la giovane che lavorerà fianco a fianco con uno dei conduttori più amati dal pubblico. E c’è grande curiosità per capire che tipo di risultati giungeranno anche dagli ascolti televisivi.

DavideMaggio ha rivelato in esclusiva che Samira Lui sarà la valletta della trasmissione La Ruota della Fortuna, che sarà presentata da Gerry Scotti su Canale 5. Un ritorno molto atteso dai telespettatori, che hanno sempre gradito questo programma quando alla conduzione c’era il compianto Mike Bongiorno. Vedremo come se la caverà l’ex concorrente del GF in questa sua nuova e intrigante avventura professionale.

Classe 1998, Samira Lui è nata a Udine da papà originario del Senegal e mamma italiana. Nel 2017 si è piazzata terza a Miss Italia, poi è stata protagonista a L’Eredità con Flavio Insinna, prima di prendere parte a Tale e quale show e al Grande Fratello. E ora lavorerà a La Ruota della Fortuna.