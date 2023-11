Incredibile quanto successo al Grande Fratello. Mirko e Perla hanno avuto dei momenti di grande intimità. Ma ecco che è accaduto un episodio sorprendente con Angelica protagonista. I telespettatori si sono proprio imbufaliti davanti a quelle immagini, diventate virali dopo che sono state pubblicate sui social network. L’ex coppia l’ha presa abbastanza con filosofia, ma tanti altri ci hanno visto della malizia e hanno attaccato l’altra gieffina.

Nella casa del Grande Fratello Mirko e Perla sembra si siano ritrovando giorno dopo giorno, da quando la ragazza ha fatto il suo ingresso nel reality show. Angelica non sembrerebbe essere entusiasta di questo feeling, anche perché prima dell’arrivo dell’altra concorrente pareva avere un certo interesse nei riguardi dell’ex Temptation Island. E stavolta per molti avrebbe superato il limite, violando un momento di privacy.

Grande Fratello, Mirko e Perla intimi sotto le coperte: cosa ha fatto Angelica

In particolare, il momento riservato al Grande Fratello tra Mirko e Perla è avvenuto nel giardino. Si erano isolati per parlare sotto le coperte, ma all’improvviso c’è stata l’incursione di Angelica che non è stata accettata da molti telespettatori. Questi ultimi già l’avevano criticata per la sua vicinanza alla Vatiero, che non sarebbe veritiera. Per tanta gente lei starebbe semplicemente controllando la coinquilina, ma non avrebbe davvero intenzione di diventare sua amica.

Mentre Mirko e Perla erano in intimità, è arrivata Angelica che ha portato un vassoio con delle tazze di tisane, in particolare c’era la camomilla. Perla ha detto che poteva rimanere insieme a loro due, ma Baraldi ha detto no: “State da soli. Mi hanno appena offeso perché vi ho interrotti, vado via“. Ma gli ex fidanzati non si sono arrabbiati, anzi sono scoppiati a ridere e hanno aggiunto: “Stavamo solo giocando”. I telespettatori non hanno però apprezzato il gesto di Angelica.

Angelica ha poi chiuso la porta e ha deciso di tornare dagli altri concorrenti, che effettivamente l’avevano un po’ punzecchiata. Vedremo in puntata cosa dirà Signorini e soprattutto come risponderanno i diretti interessati.