Torniamo a parlare di ascolti tv. Indovinate chi ha vinto la sfida dello share ieri, lunedì 28 marzo 2023? A sfidarsi, chiaramente, sempre gli stessi canali: Rai 1 e Canale 5. Sull’ammiraglia statale c’era Resta con Me, la fiction di Viale Mazzini. Sul canale di punta Mediaset invece la semifinale del GF Vip 7. Come come sempre è necessario fare, bisogna distinguere lo share dagli ascolti. Il motivo è semplice: i due programmi tv non durano lo stesso tempo.

Da una parte la fiction che può durare poco più di un paio d’ore; dall’altra la diretta di Signorini che arriva a chiudere in tarda notte. Ma andiamo vedere chi si è sfidato nella giornata di lunedì 28 marzo. Parlando di preservare, su Rai Uno i Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.998.000 spettatori (22.2%); Sempre su Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.665.000 spettatori (22.1%); Se ci spostiamo su Mediaset, Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 4.081.000 persone (18.2%).

Chi ha vinto la sfida dello share ieri, lunedì 28 marzo 2023

Poi troviamo su Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.985.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e nella seconda da 4.213.000 spettatori (26.3%). Infine su Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.031.000 telespettatori (17.4%) e poi 3.414.000 utenti (22.3%). Se ci spingiamo alla prima serata le cose si fanno interessanti. Andiamo a vedere quindi i programmi top della serata.

Come dicevamo, su Rai1, Resta con Me ha avuto quasi 3.9 milioni di utenti (19.95% di share). Su Mediaset invece la semifinale del Grande Fratello Vip che ha ottenuto oltre 2.8 milioni di spettatori (20.7%). Da una prima occhiata potrebbe sembrare che Signorini abbai vinto la sfida e invece no. Come dicevamo all’inizio, dobbiamo tenere d’occhio la durata del programma per una valutazione più precisa.

Ora, considerando che la diretta di Signorini è estremamente più duratura della fiction, a vincere è stato senza dubbio Rai 1 con la fiction di Francesco Arca. Terzo posto per Stasera tutto è possibile che ha raggiunto quasi 1.5 milioni di utenti (8.8%), confermandosi una garanzia per Rai Due. Bene anche Presadiretta su Rai Tre: 1.2 milioni di spettatori (6%). Chissà come l’avrà presa Alfonso Signorini.

