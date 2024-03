A Uomini e Donne si aspetta solo la scelta di Brando. Dopo l’uscita di scena di Cristian, è rimasto il 22enne di Treviso a dover terminare il suo percorso nel programma di Maria De Filippi ma le anticipazioni non ci dicono nulla di buono. Nel senso che è ancora molto confuso, indeciso se uscire da quello studio con Beatriz o Raffaella, sempre che poi gli dicano di sì. E il pubblico inizia a perdere la pazienza perché a distanza di sei mesi dal primo passo in trasmissione il tronista non ha ancora scelto.

Per questo molti iniziano a pensare che Brando stia volutamente allungando il tempo del trono per restare il più possibile in trasmissione. Senza contare che anche le sue corteggiatrici iniziano a perdere la pazienza, stufe di confronti a tre come abbiamo visto anche nell’ultima puntata andata in onda. In rete c’è chi sostiene Beatriz e chi Raffaella, ma per ora Brando sta continuando a frequentare entrambe.

Leggi anche: “Maria, devo dirti una cosa”. Scelta Brando Uomini e Donne: cosa è successo con Beatriz e Raffaella





UeD, cosa succede tra il cavaliere e la corteggiatrice di Brando

Come detto, i riflettori sono puntati solo su Beatriz e Raffaella, le ultime due rimaste in ballo. E sui social non è passata inosservata una mossa della seconda, che come riporta il sito Isa e Chia ha voluto manifestare il suo apprezzamento per un cavaliere del trono over. Nuovo cavaliere, Daniele Malaspina.

Imprenditore catanese di 36 anni, ha subito conquistato dame e pubblico di UeD, anche se le sue due prime frequentazioni non sono andate proprio come sperava, ossia quelle con Aasma Fares e poi con Claudia Lenti. Ma pare aver stretto una bella amicizia con Raffaella, la corteggiatrice di Brando. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un loro scatto e scritto: “La mia preferita“.

La corteggiatrice di Brando ha ripostato la foto, aggiungendo: “Persona più unica che rara” rivolgendosi appunto a Daniele. Lo scambio non è sfuggito e una fanpage lo ha ripreso tirando però in ballo il tronista e lasciando intendere la sua gelosia nel momento in cui lo avrebbe notato. Sarà andata così?