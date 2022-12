Continua a tener banco al GF Vip 7 la storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Un legame molto intenso dal punto di vista fisico dal momento che più volte i due sono finiti sotto le coperte e la loro intimità non è sfuggita all’occhio attento del Grande Fratello. Tuttavia dopo la passione l’hair stylist ha deciso di andarci con i piedi di piombo in questa storia e ha alimentato il risentimento dell’influencer venezuelana che avrebbe preferito che le cose le venissero dette in faccia.

Tuttavia il rapporto si è definitivamente incrinato dopo una frase infelice di Oriana Marzoli. In un momento di solitudine del vippone ha cercato di consolarlo, ma ha utilizzato le parole meno appropriate. Mentre parlavano in giardino, lui ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer ha fatto infuriare Antonino: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”. Parole che hanno fatto scioccato Antonino Spinalbese. Nonostante le scuse, Oriana è stata messa da parte e attaccata anche in puntata da Sonia Bruganelli.

Leggi anche: “Ha fatto una cosa orrenda”. Edoardo sgancia la bomba su Antonino. È bufera nera





GF Vip, Antonino Spinalbese lascia: “Ha le valigie pronte”

Poi negli ultimi giorni Oriana Marzoli si è detta pentita del flirt avuto con Antonino: “Ho deciso di non continuare con questa attrazione. Mi lascio andare in quel senso perché anche a me piace divertirmi, però non sono fatta così – ha riferito a Luciano Punzo -. Qui dentro mi andava bene perché non ho un fidanzato. Mi sento male con me stessa, non sono così fuori da qui, per quello tornavo sempre con il mio ex. Volevo conoscere Antonino, volevo anche dimenticare quella persona. Visto che per lui è solo una cosa fisica, non dovrei più lasciarmi andare con lui perché dopo mi sento male. Mi piace in quel momento perché ne ho voglia, ma mi sono pentita. Tutte noi donne vogliamo un uomo che ti vuole bene, che ti protegge, anche se ci dichiariamo aperte mentalmente”.

E nel frattempo sul web sta circolando una voce bomba che potrebbe verificarsi durante la puntata del GF Vip di lunedì 5 dicembre. Pare che Antonino Spinalbese sia pronto a ritirarsi e che abbia già fatto le valigie. Il tutto va preso con le pinze: stanno circolando una serie di indiscrezioni sull’ex di Belen che lo vogliono fuori dalla casa: secondo molti avrebbe preso tale decisione in accordo con la psicologa e il tutto sarebbe avvenuto senza avvertire i coinquilini.

Il motivo sembra essere il fatto che il concorrente non stia bene né fisicamente né emotivamente. La cosa sarebbe comparsa tra le storie di un profilo Instagram chiamato antonino_spinalbese_official ma che non è quello ufficiale dell’hair stylist. Va detto che al momento non c’è nulla di definitivo e la questione non è semplice. La scorsa notte si sarebbe lasciato scappare questa frase: “Ho la valigia pronta, se domani succede qualcosa che non mi piace, vado”. Di sicuro Spinalbese ha trascorso tanto tempo in confessionale e dopo essere uscito è andato a fumare una sigaretta con Giaele, non seguito dalla regia. Solo nella puntata del 5 dicembre si capirà se effettivamente Antonino Spinalbese abbandonerà il GF Vip.