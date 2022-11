Per la terza volta dopo la sua squalifica, Ginevra Lamborghini è entrata in casa. Al GF Vip ha avuto modo di parlare con Antonino Spinalbese, il ragazzo con cui ha maggiormente legato nel periodo di permanenza all’interno del reality. Non è stata una visita casuale perché nel frattempo l’hair stylist ha legato con altre due vippone, Giale De Donà (prima) e Oriana Marzoli (poi). L’ereditiera ha messo in guardia Spinalbese.

“Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”. Antonino Spinalbese, infine, non ha nascosto il suo interesse per Ginevra Lamborghini: “Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine “Anto basta”. Non so se è gelosa”.

Oriana Marzoli, retroscena su Antonino Spinalbese al GF Vip

E nel frattempo spuntano altri retroscena sull’incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. A svelarlo è stata Oriana Marzoli, confidandosi con Luca Onestini dopo la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini: “Lui ha detto che voleva uscire con Ginevra, poi ha detto a me e a Antonella che era una battuta!” ha rivelato l’influencer venezuelana. “È un po’ confuso, mi pare gli piacciano un po’ tutte. – ha aggiunto allora Onestini – Da uomo mi pare si faccia prendere un po’ dall’entusiasmo…”.

Anche Antonino Spinalbese è tornato a parlare dell’incontro con Ginevra Lamborghini e, a proposito del rapporto che ha con entrambe le ragazze, ha rivelato: “Non è facile avere due dinamiche diverse. Io volevo essere felice per aver rivisto Ginevra però dall’altra parte avevo Oriana così e avevo paura di farla star ancora più male. La verità però è anche che questa donna qua mi ha conosciuto 7 giorni e piange dalla mattina alla sera.”

Poi Spinalbese ha parlato con Oriana Marzoli e ha chiarito i suoi sentimenti per Ginevra Lamborghini, ex concorrente del GF Vip: “Io ho conosciuto quella ragazza due settimane, non c’è stato niente. Stavamo benissimo. Io ho detto che è la persona che mi ha preso di più di testa, con Ginevra non c’è mai stato imbarazzo. Abbiamo avuto un rapporto di 14 giorni, c’era una chimica mentale. Le voglio bene, ci andrei d’accordo fuori da qui? Non lo so. Fuori da qui è tutto particolare, ti devi mettere nella situazione di volere qualcosa. Basandomi sulle due settimane vissute direi che è difficile”.