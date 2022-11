Parole di fuoco al GF Vip 7 contro Belen Rodriguez. Tutto è nato da una discussione tra il suo ex Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia. Quest’ultima è stata colei che si è sbilanciata sulla showgirl argentina, che chissà come avrà reagito davanti a quella frase inaspettata. La dinamica dei fatti è stata alquanto particolare, infatti la sorella di Clizia non si è accorta subito di ciò che stesse realmente dicendo e quindi è anche incappata in un errore che probabilmente non avrebbe commesso, se ci avesse pensato meglio su.

Sta di fatto che al GF Vip 7 si è materializzata una sorta di attacco nei confronti di Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese ha subito avuto una reazione, dopo le affermazioni di Micol Incorvaia e il pubblico non riusciva davvero a credere a quello che stava assistendo. Intanto, è emerso cosa gli ha detto in privato Ginevra Lamborghini: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già”, in riferimento ad Oriana.

GF Vip 7, attacco a Belen Rodriguez di Micol Incorvaia: Antonino Spinalbese ride

Momento inatteso nella casa del GF Vip 7. Certamente non sono mancate le risate, ma anche l’imbarazzo per ciò che è stato detto su Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese stava parlando con Micol Incorvaia dei segni zodiacali, quando all’improvviso lui ha esclamato: “La mia ex è Vergine ascendente Scorpione”. A quel punto è intervenuta, in modo ironico, Micol: “Che bruttissima combo, la reincarnazione del Demonio. Poi ci sono io che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del Demonio”.

Peccato però che Micol non avesse capito che Antonino stesse parlando proprio di Belen Rodriguez, visto che qualche istante dopo gli ha domandato: “E la madre di tua figlia di che segno è?”. Con Spinalbese che ha ribadito il concetto: “Vergine ascendente Scorpione”. Esterrefatta la sorella di Clizia Incorvaia, che resasi conto della gaffe clamorosa ha aggiunto: “Ah, è lei, scherzoneeee”. Ovviamente la reazione del web è stata immediata, mentre lui è scoppiato a ridere quando ha capito l’errore della coinquilina.

Chi ha pubblicato il filmato ha subito scritto: “Penso di aver perso un polmone”, in riferimento alle grosse risate che si è fatto dopo le parole di Micol Incorvaia. Per fortuna comunque non è successo nulla di serio, tenuto conto che si stava semplicemente scherzando. L’intento della gieffina non era certamente quello di offendere deliberatamente Belen.