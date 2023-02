Blanco a Sanremo 2023, adesso parla la madre. La 73esima edizione del Festival della musica italiana è stata densa di colpi di scena. Da un lato, il record di ascolti, dall’altro anche diverse polemiche. Tra queste la vicenda che tira in ballo Blanco che a causa di un problema tecnico agli auricolari riscontrato durante l’esibizione, si è lasciato andare a uno scatto d’ira distruggendo le decorazioni floreali poste sul palcoscenico.

La madre di Blanco rompe il silenzio dopo quei fatti avvenuti a Sanremo 2023. Rose ovunque sul palcoscenico del Teatro Ariston sotto lo stupore di tutti: Blanco non ha proseguito la sua esibizione in seguito al problema tecnico agli auricoli. Peccato che il cantante abbia esagerato nella reazione: la polemica prosegue fino ad oggi, ma ad intervenire adesso è proprio il genitore dell’artista, Paola Lazzari.

La madre di Blanco rompe il silenzio: “Siamo arrivati all’estremo”

Paola Lazzari decide di rompere il silenzio spendendo alcune parole a favore del figlio, che pare sia andato incontro all’accusa di danneggiamento da parte della Procura di Imperia che sul ‘caso’ ha aperto un fascicolo. Paola Lazzari, madre di Blanco, ha così parlato ai microfoni di La Vita in Diretta: “Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento”, e ancora: “É sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente“.

Paola Lazzari provaa dunque a spiegare cosa è realmente accaduto: “Siamo arrivati all’estremo. Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante”.

Per la madre di Blanco la situazione è molto chiara: “Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche. Non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare”, spiega ancora la donna prendendo le difese del figlio. Secondo il Codice Penale, il reato di danneggiamento prevede dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione che sale a un periodo compreso tra 3 e 5 anni se i fatti sarebbero stati compiuti “in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico”.