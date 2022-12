CartaBianca, la frase che lascia senza parole. Di puntata in puntata, avanti alle telecamere del programma succede davvero di tutto, soprattutto quando a prendere parola è il noto opinionista Mauro Corona, la sua spontaneità, nel bene o nel male, è apprezzata e risaputa. La battuta a Bianca Berlinguer arriva con toni decisamente ambigui al punto da spingere la conduttrice a replicare a tono.

La battuta di Mauro Corona a Bianca Berlinguer arriva puntuale come sempre. Non sarebbe la prima volta che opinionista e conduttrice si trovano nel bel mezzo di un siparietto televisivo esilarante. Questa volta Mauro Corona prova a mettere in imbarazzo, seppur scherzosamente, la padrona di casa di CartaBianca, ma se pensate che la conduttrice si sia tenuto tutto per sé, vi sbagliate di grosso.

La battuta ‘hot’ di Mauro Corona a Bianca Berlinguer arriva puntuale in diretta tv

Tutto ha avuto inizio quando lo scrittore e alpinista si è rivolto a “Bianchina” in seguito a quanto affermato dalla conduttrice, ovvero che l’opinionista sembra essere troppo affezionato alla sua Erto e alle sue montagne al punto da non sapersi allontanare neanche per brevi periodi. Il riferimento della conduttrice è stato puntuale: questo attaccamento potrebbe causare “qualche conseguenza” se lo scrittore non si farà trovare in studio a Roma il prossimo 10 gennaio. (“Al mare così…”. Mauro Corona, l’outfit estivo è decisamente insolito: così si presenta in spiaggia).

Una data da segnare sul calendario per la ripresa della trasmissione dopo le vacanza natalizie ma anche un momento sempre molto atteso perché sarebbe l’occasione giusta per una presunta “comparsata” in studio di Mauro Corona. L’opinionista ha però risposto in modo ambiguo alle riflessioni di Bianca. Appena uscito l’argomento tanto dibattuto sulla volontà dell’unione di spingere verso l’omogeneità dei prodotti degli Stati membri, l’opinionista ha ben pensato di cogliere la palla al balzo.

“Quando si fa l’amore ci obbligheranno ad averlo lungo un tot”. Sarebbe stata la nuova uscita di Mauro Corona davanti alla conduttrice visibilmente imbarazzata che ha subito provveduto a cambiare argomento onde evitare che Mauro potesse come sempre lasciarsi andare ulteriormente. “Ma saremo sdraiati o seduti?”, seconda frase choc. Sorrisi sotto i baffi impossibili da evitare.