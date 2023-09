Martedì 5 settembre, alle 21.25 su Retequattro, Bianca Berlinguer debutta su Mediaset con “È sempre Cartabianca”. Dopo la lunga esperienza in Rai, la giornalista ha accettato di sbarcare nella rete di Berlusconi per portare il suo programma fatto di grandi temi che animano il dibattito pubblico, confronti con i protagonisti della politica, dell’economia e della cultura e analisi di giornalisti e esperti, con numerose testimonianze e reportage. Anche a Mediaset ci saranno le chiacchierate tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, alpinista e scrittore, sempre presente anche a Carta Bianca in onda su Rai Tre.

“Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, ha detto la giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Al centro di ogni puntata l’attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: “Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un’estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina”, ha spiegato ancora la giornalista.

Leggi anche: “Lui in studio”. La bomba di Bianca Berlinguer proprio nella prima puntata di È sempre Cartabianca





Bianca Berlinguer, chi sono la figlia Giulia e il marito

Prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, Bianca Berlinguer ha un compagno, Luigi Manconi, con cui ha avuto l’unica figlia Giulia nel 1998. Giulia ha due fratelli parte di padre, Davide e Giacomo, mentre è l’unica figlia della giornalista. In passato Bianca Berlinguer è stata sposata con il giornalista Stefano Marroni, oggi sposato con la giornalista de La Repubblica Alessandra Paolini, da cui ha due figlie.

In una rara intervista in cui ha parlato della sua famiglia, Bianca Berlinguer ha confessato: “Mi pento di averne fatto una sola. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo figlio”. Luigi Manconi è il marito di Bianca Berlinguer, ormai da diversi anni accanto alla giornalista e conduttrice. Classe 1948, è originario di Sassari, in Sardegna, ed è figlio di un dirigente dei Laureati cattolici dell’Azione cattolica italiana. È anche giornalista e scrittore con lo pseudonimo di Simone Dessì.

Insegna all’Università di Palermo e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, con il ruolo di professore associato di Sociologia dei fenomeni politici. Ha collaborato con numerose testate importanti, dal Corriere della Sera, al Messaggero, passando per La Stampa e La Repubblica.