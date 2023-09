Esordio per È sempre Cartabianca ieri sera su Rete 4, Bianca Berlinguer ha salutato il suo pubblico. Poche ore prima aveva raccontato il motivo per il quale aveva scelto di lasciare la Rai per approdare a Mediaset. “Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anch’io un po’ sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3”.

“La Rai resterà per sempre, davvero per sempre, nel mio cuore con tutte le persone a cui ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo. Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia e anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e con la nostra curiosità”.





Bianca Berlinguer, esordio per “È sempre Cartabianca” da ricordare

E ancora: “Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito finora ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico che da sempre è affezionato a Rete4. Un’impresa difficile, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo davvero tutta. Qui a È sempre Cartabianca incontrerete tanti amici vecchi e nuovi, a partire da Mauro Corona, ormai diventato il compagno inseparabile di questo mio viaggio televisivo”. A volere Bianca Berlinguer era stato soprattutto Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi che, a giudicare dai dati auditel, ha avuto ragione. È sempre Cartabianca nella giornata di ieri ha fatto compagnia a 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. Un ottimo dato per l’ex volto di Rai 3. Fa notare SuperGuida tv come: “La prima puntata di Cartabianca della scorsa edizione, in onda ancora su Rai 3 ha ottenuto nella presentazione un seguito di 627.000 telespettatori”.

“Con il 3,80% di share e 862.000, con 6,65% di share durante tutto il programma. Andando ancora indietro, e arrivando all’ormai lontano 7 novembre 2016, quando il programma Cartabianca debuttò per la primissima volta in tv. Bianca Berlinguer riuscì a catalizzare l’attenzione di 1.461.000 telespettatori raggiungendo uno share de 9.72%”.