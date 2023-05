Bianca Atzei a Verissimo, scoppia il caso. La cantante nata a Milano 36 anni fa è stata ospite di Silvia Toffanin assieme al colpagno Stefano Corti, volto noto de Le Iene. I due sono diventati da poco genitori di Noa e hanno raccontato le loro emozioni: “Adesso ci sentiamo completi, adesso siamo veramente una famiglia, desideravamo tantissimo questa cosa”. Una gravidanza senza problemi fino all’ottavo mese, quando Bianca ha avuto una brutta polmonite.

Sono stati momenti difficili durante i quali il compagno Stefano Corti, che ha già un altro figlio, Gabriele, avuto da una precedente relazione, è stato vicino a Bianca Atzei assistendola anche in ospedale: “Sono stata male per un mese – ha spiegato la musicista di origini sarde – tossivo e non si capiva il perché. Sono stata più di una settimana in ospedale e non è stato facile“. Tutto poi si è risolto per il meglio e il 18 gennaio 2023 è venuto al mondo. Ma molti spettatori hanno rimarcato un dettaglio in particolare. Che non c’entra nulla col figlio.

Leggi anche: “Sono finalmente mamma”. Fiocco azzurro per Bianca Atzei: nome e prima foto del figlio





Bianca Atzei, i ritocchi e gli attacchi del pubblico

In molti hanno notato una differenza nel volto di Bianca Atzei rispetto a qualche tempo fa. E se la storia della sua gravidanza con problemi di salute ha commosso molti, in tantissimi hanno pesantemente attaccato la cantante. “Ma perché si fanno tutte ste facce di gomma?” scrive un’utente, “Ma dico io….era tanto bella prima!!!!!!X che gonfiarsi così” commenta un’altra.

Sono davvero numerosi i commenti critici nei confronti di Bianca Atzei che in passato, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha ammesso di essersi rifatta il seno. Altri interventi chirurgici hanno riguardato labbra, zigomi e forse anche naso. Il cambiamento non è passato inosservato e oggi chi la segue da Sanremo 2015 l’attacca: “Un altro ritocchino?” oppure “Lei è gonfissima in viso… terribile” e “Mado’ ma come ti sei conciata???”.

Soprattutto i ritocchi effettuati al viso hanno colpito il pubblico a casa che ha risparmiato battute e commenti aspri: “Maronna come s’è rovinata questa?”. C’è chi nota una somiglianza con Nina Moric, chi con Steffy di Beautiful. Altri esclamano: “E ci risiamo….. sembra Urtis😂😂😂😂😂😂” e “Mamma mia 😮😮 ma che le è successo sembra abbia una maschera teatrale [email protected] posto della faccia”.

“Mettiamoci d’accordo”. Bianca Atzei cuore d’oro, cosa ha fatto per le sue fan che aspettano un bimbo