“Mettiamoci d’accordo”. Bianca Atzei cuore d’oro, cosa ha fatto per le sue fan che aspettano un bimbo

Bianca Atzei, l’annuncio sui social. Il 18 gennaio la cantante italiana e il compagno Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Per Bianca Atzei è il primo figlio, mentre per l’inviato del programma di Italia 1 il secondo. Il primo, Gabriele, è nato da una relazione precedente, oggi ha 11 anni e vive a Marsiglia con la madre. La coppia nell’ottobre 2021 ha vissuto un aborto spontaneo che ha recato u profondo dolore. Ma fortunatamente oggi la neomamma è riuscita a realizzare il suo sogno e prosegue felicemente nel nuovo capitolo della sua vita.

L’annuncio di Bianca Atzei sui social. La cantante italiana sta vivendo i mesi più belli della sua vita dopo la nascita del primogenito Noa Alexander. E proprio nelle ultime ore la cantante ha avuto una splendida idea che ha dunque deciso di condividere con le fan in dolce attesa. L’iniziativa non poteva che essere accolta con felicità: “Ciao ragazze, questo è un messaggio per tutte le mammine che aspettano un bimbo o una bimba”, esordisce Bianca Atzei nelle Instagram stories.

L’annuncio di Bianca Atzei sui social: “Mi farebbe tanto piacere darveli…”

La cantante italiana poi prosegue: “Io ho diversi vestiti, super comodi tra l’altro, che non uso più perchè li utilizzavo quando ero in gravidanza che aspettavo il mio Noa. Mi farebbe tanto piacere darveli, spedirveli… se ne avete bisogno. Quindi scrivetemi nei messaggi così ci confrontiamo sulle taglie e l’indirizzo”, ha annunciato Bianca alle fan che hanno ben accolto la sua iniziativa congratulandosi per il dolce e premuroso gesto nei riguardi delle donne che stanno appunto vivendo la gioia di una gravidanza.

Per Bianca Atzei e Stefano Corti l’arrivo del piccolo Noa rappresenta davvero la realizzazione di un grande sogno. I due hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2019. In precedenza la cantante aveva avuto una relazione sentimentale con il pilota Max Biaggi. Lui è noto per essere un inviato de Le Iene; Corti ha già un figlio che si chiama Gabriele, nato da una precedente liaison. Bianca e Stefano avevano perso un bimbo ma a distanza di alcuni mesi la notizia della dolce attesa ha portato nuovamente un arcobaleno nella vita di coppia.

E a proposito dell’arrivo di Noa, Bianca stessa aveva affermato prima del parto: “Perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore. Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture e un figlio perduto”. Tutto è andato come sperato e Bianca prosegue la sua vita di mamma.