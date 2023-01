Splendida notizia per Bianca Atzei, che è diventata mamma. Il parto è avvenuto nelle scorse ore e lei ha pubblicato la prima foto con il piccolo e il suo compagno Stefano Corti. Una notizia meravigliosa, che ha inevitabilmente scatenato il popolo del web. In tantissimi, personaggi famosi e non, l’hanno inondata di messaggi positivi e di auguri. Grande commozione da parte dei loro ammiratori e gioia enorme per la coppia, che finalmente ha accolto nella loro vita il primo figlio. Particolare il nome scelto per il neonato.

Dopo 9 lunghi mesi, Bianca Atzei si può far chiamare ufficialmente mamma. Un parto certamente faticoso, dato che lei ha subito scritto: “Finalmente”. C’è stata una grande attesa, ma poi alla fine la gravidanza è arrivata al termine e ora lei e Stefano sono al settimo cielo. Il 18 gennaio del 2023 sarà una data incancellabile dalla loro memoria, infatti la ricorderanno per sempre. Andiamo a vedere insieme come è stato chiamato il loro primo figlio e chi ha fatto per primi i complimenti.

Bianca Atzei è mamma: il parto avvenuto il 18 gennaio

Notizia grandiosa sulla cantante Bianca Atzei, mamma per la prima volta a 35 anni. Il tanto sospirato parto si è concretizzato nelle scorse ore e una delle prime a commentare è stata Elisabetta Gregoraci: “Congratulazioni, felicità”. Ma non è stata l’unica, infatti si segnalano su Instagram le reazioni di Costanza Caracciolo: “Congratulazioniii”, di Alena Seredova che ha pubblicato 4 cuori rossi, di Elena Santarelli. “Auguriii” e di Alessia Ventura, che ha postato: “Auguriiii ragazzi, benvenuto cucciolo”.

Bianca Atzei ha scritto nella didascalia di accompagnamento alla bellissima immagine a tre con lei, Stefano Corti e il figlio appena nato: “Finalmente. Noa Alexander. 18/01/2023. #love #amore #Noa”. Quindi, il piccolo si chiama Noa Alexander, un nome certamente molto originale e apprezzato dai fan. Non a caso anche gente comune ha voluto esprimere l’entusiasmo personale: “Auguroni ragazzi”, “Sarai una mamma fantastica”, “Che meraviglia”, “Bellissima notizia”, “Benvenuto Noa”, “Ben arrivato piccolino”.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2019. In precedenza la cantante aveva avuto una relazione sentimentale con il pilota Max Biaggi. Lui è noto per essere un inviato de Le Iene; Corti ha già un figlio che si chiama Gabriele, nato da una precedente liaison. Bianca e Stefano avevano perso un bimbo.