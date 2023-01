“Benvenuto Leone”. Fiocco azzurro per il volto di Canale 5, è mamma per la prima volta

Fiocco azzurro all’Isola dei Famosi, è nato il figlio dell’ex naufraga Beatrice Marchetti. L’annuncio della gravidanza solo pochi mesi fa con un post sui social. Scriveva Beatrice: “E se vi confessassi che ho tremendamente paura? Eh sì! Mille paure e mille pensieri. Però è così straordinario pensare di avere una piccola vita dentro di me, quanta forza mi dà. Un mix di emozioni che non si possono spiegare a parole. L’ho visto in quel monitor, lo accarezzo tutti i giorni dalla pancia e non vedo l’ora di averlo tra le mie braccia”.



E quel giorno è arrivato: “Sei arrivato Leone, il 14 gennaio 2023 nella mattinata più surreale , bella e piena d’amore della mia vita”, ha scritto sempre sui social Beatrice. Tantissimi i commenti di fan e amici dell’ex naufraga che le rivolgono auguri e congratulazioni, come la sua ex compagna d’avventura, Francesca Lodo che scrive: “Amore, sarai una mamma speciale. Auguri a voi, ciao Leoncino” e anche Massimiliano Rosolino, ex inviato del reality di Canale 5, scrive: “Auguri”.

Isola dei Famosi, nato il figlio dell’ex naufraga Beatrice Marchetti



Beatrice Marchetti aveva sposato a giugno il suo compagno Felix Bitzios. Alla cerimonia, in Grecia terra d’origine di Felix dove attualmente la famiglia risiede (il piccolo è nato a Atene), presero parte anche alcuni ex naufraghi, come Isolde Kostner. I due hanno avuto una storia non troppo lunga prima di diventare marito e moglie, decidendo così di metter su famiglia, con il trasferimento della modella divisa tra lavoro e gli impegni del marito.



Prima di incontrare Felix, l’uomo che ha sposato e di cui si conosce solo il nome, Beatrice aveva un’altra relazione. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, infatti, la modella era fidanzata con Mathie Magni, imprenditore milanese nel settore delle auto. Una relazione sempre vissuta con riservatezza così come l’addio.



Modella e attrice Beatrice Marchetti ha realizzato il suo primo book fotografico per Enrico Coveri a soli 16 anni. Nel 2018 ha esordito al fianco di Riccardo Scamarcio in una piccola parte nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Sull’Isola Beatrice si è messa in mostra non solo per il suo fisico mozzafiato, ma anche per la tenacia e la determinazione.