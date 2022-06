“Si è sposata”. Festa all’Isola dei Famosi, è arrivato il ‘sì’ della splendida ex concorrente

L’ex Isola dei Famosi Beatrice Marchetti si è sposata. Protagonista della passata edizione del reality condotto da Ilary Blasi l’ex naufraga è salita all’altare proprio nei giorni scorsi. La ricordate? È stata senza dubbio una delle concorrenti più affascinanti e in Honduras ha dato pure ‘scandalo’. All’arrivo di Gilles Rocca, appena eliminato, sul lido selvaggio Beatrice si presentò senza bikini né costume. A coprire le sue prorompenti forme soltanto un due pezzi fatto a mano con delle foglie di palma…

Modella e attrice Beatrice Marchetti ha realizzato il suo primo book fotografico per Enrico Coveri a soli 16 anni. Nel 2018 ha esordito al fianco di Riccardo Scamarcio in una piccola parte nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Sull’Isola Beatrice si è messa in mostra non solo per il suo fisico mozzafiato, ma anche per la tenacia e la determinazione. Dopo essere finita su Playa Imboscada, infatti, la bresciana è stata costretta a rifugiarsi, sempre da sola, su Playa Imboscadissima ma non si è mai data arresa.





Beatrice Marchetti si è sposata: chi è il marito

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che ha avuto una storia con Mathieu Magni, imprenditore nel settore delle auto di lusso. Ma la storia con lui è finita e così Beatrice Marchetti ha ritrovato l’amore con Felix. Ed è proprio con quest’ultimo che la modella si è sposata lo scorso sabato 4 giugno. I due sposini hanno scelto la capitale della Grecia, Atene, per coronare il loro sogno.

Per i più curiosi Beatrice Marchetti, che sui social è seguitissima, ha pubblicato con delle story sul proprio profilo Instagram numerose foto della cerimonia. Al matrimonio con Felix era presente anche Isolde Kostner che proprio all’Isola dei Famosi ha stretto una bella amicizia con la modella. Non poteva poi mancare anche Akash Kumar che Beatrice già conosceva prima del reality.

Del matrimonio di Beatrice Marchetti, ex Isola dei Famosi, ha parlato pure “ThePipol Gossip” che ha dedicato un post all’evento. Tra l’altro si legge: “Un matrimonio elegante e sontuoso, che rispecchia pienamente il gusto e la classe della modella, la quale per l’occasione ha indossato un abito interamente lavorato in pizzo che certamente dona alla sua figura fine e slanciata. Molti volti noti hanno preso parte al matrimonio, tra cui Isolde Kostner, ex sciatrice alpina italiana ed ex naufraga, con la quale Beatrice nel corso della permanenza in Honduras aveva legato molto”.

