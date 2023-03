Biagio Di Maro, nuova esperienza dopo UeD. Il chiacchierato cavaliere di Uomini e Donne è pronto per una nuova avventura. Nelle settimane scorse ne abbiamo sentito parlare spesso visto che il personaggio non passa di certo inosservato. Nel dating show di Maria De Filippi oltre al look distinto il 53enne di Napoli ha messo in mostra il suo carattere deciso. Poco tempo fa ha fatto ritorno in studio dopo una lunga pausa e subito si è scontrato con una dama.

Biagio Di Maro è entrato a UeD per corteggiare Gemma Galgani, ma la frequentazione non è andata a buon fine. Stessa storia con molte altre dame e così Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno iniziato a prenderlo di mira, accusandolo di cercare solo visibilità. Poi la lite con Carla: “Non sapevi come liquidarmi quando hai visto Clea e hai tirato in ballo il mio ex fidanzato con cui è tutto finito da tre anni”. Ora è lui stesso ad annunciare la sua nuova esperienza lavorativa.

Biagio Di Maro debutta al cinema in un film

Il cavaliere partenopeo è stato recentemente invitato a lasciare il programma da Maria De Filippi dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Da quel momento Biagio Di Maro è stato molto attivo su TikTok dove ha pubblicato diversi video. In tanti però lo hanno accusato di essersi montato la testa. Una follower ha scritto: “È solo andato a Uomini e Donne, e se girava un film che faceva”. Ma prontamente e inattesa è arrivata la risposta di Biagio.

“Ti rispondo. Prossimamente avrai una bella sorpresa e mi vedrai in un film. Goditelo e fatti una bella serata”. Sapevamo che la principale occupazione di Biagio Di Maro era quella di operaio escavatore. La notorietà conquistata a Uomini e Donne, però, deve aver portato i suoi frutti. Molti hanno chiesto maggiori delucidazioni e l’ex cavaliere ha fornito altri dettagli.

“Ciao ragazzi un bacio a tutti, vi voglio salutare. Vi voglio annunciare una bellissima cosa: ho iniziato a girare un film. Non sono l’attore protagonista, ma comunque sarò sempre presente in tutte le puntate. Si sta girando qui a Napoli ed è un film molto bello. Qualcuno giustamente dirà “è vero o è falso?”. Prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere”. E la curiosità attorno a questa rivelazione non può che aumentare: staremo a vedere…

