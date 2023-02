In molti ancora non ci credono, ma dopo Uomini e Donne Biagio Di Maro ha dato una svolta clamorosa e inaspettata alla sua vita. Alcune settimane fa è stato mandato via dalla padrona di casa Maria De Filippi, che ora è ferma a causa del lutto derivante dalla terribile morte del marito Maurizio Costanzo. L’ex cavaliere del dating show di Canale 5 non si è dato per vinto e ha sfruttato la popolarità avuta grazie al programma per rendersi protagonista di gesti, che sono già diventati più che virali.

Un colpo di scena pazzesco per l’ex Uomini e Donne Biagio Di Maro, che ha fatto restare tutti a bocca aperta. A proposito del programma, non va in onda nemmeno nel pomeriggio di martedì 28 febbraio così come il daytime di Amici 22. Mediaset ha deciso nuovamente di sospendere la messa in onda delle trasmissioni presumibilmente per rispetto ancora della regina del Biscione. Nelle prossime ore scopriremo se la programmazione ritornerà normale a partire da mercoledì primo marzo.

Leggi anche: “Ha mentito a tutti!”. UeD, nuova segnalazione bomba su Carola: spuntano anche le prove





Uomini e Donne, la svolta di Biagio Di Maro dopo il suo addio

Non si sta facendo altro che parlare di lui, nonostante non sia più presente nel parterre di Uomini e Donne. Biagio Di Maro ha ‘scioccato’ tutti con una decisione impensabile fino a poco tempo fa. Messa in archivio la sua esperienza televisiva a Mediaset, avrà ragionato su per capire cosa fare nell’imminente futuro. E si è fiondato in un’avventura inattesa, che ha già provocato delle reazioni non esaltanti da parte di diversi utenti, che lo hanno definito già una persona ‘trash’. E andiamo a scoprire la ragione.

In seguito alla cacciata da Uomini e Donne, Biagio Di Maro non si è perso d’animo e ha deciso di pubblicare filmati su TikTok, iscrivendosi appunto su questa popolare piattaforma che spopola soprattutto tra i giovani. L’utente Mario Brown ha commentato: “La svolta trash di Biagio” e ha postato un paio di filmati postati dall’uomo online. Andando a spulciare sul suo profilo social, possiamo subito notare che i suoi video sono molto visti, infatti ha totalizzato anche un massimo di oltre 500mila visualizzazioni.

Ma non tutti hanno condiviso la sua scelta, come testimoniano alcuni commenti apparsi su TikTok: “Poverino”, “Neanche i ragazzini di 15 anni fanno come lui”, “Povero illuso”, “Vuole mettersi solo in evidenza”, “Ti sono rimasti da fare solamente i TikTok, bello mio”.