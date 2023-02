Uomini e Donne, pesante segnalazione sulla corteggiatrice Carola: il clima intorno alla tronista è sempre più furente. E dire che nei giorni scorsi tutto sembrava andare per il meglio con i fan del programma che si spellavano le mani per lei. “Carola è stanca e si vede. Di 15 puntate o quelle che siano, forse 3 sono andate bene e serene per lei. Fin dall’inizio è stata attaccata su tutto, a momenti pure come si vestiva. Adesso devono dire che lei non è veramente interessata a lui. E Alice con il suo “avete rotto con sto piangere” dovrebbe abbassare attimo la cresta”.



E ancora: “Va bene che sei arrabbiata o infastidita ma porta rispetto e stai zitta che a volte conviene. Io bho mi sembra surreale carola sei fortee”. Ad essere criticato era stato soprattutto Federico: “Comunque benché rimango ferma nell’idea che Alice sia perfetta per lui, Federico sceglierà Carola. È andato a riprenderla mille volte. La guarda in un modo con cui non vedo che guarda sempre Alice. Mo sceglie perché Carola minacciava di andarsene e gli è tremata la terra sotto ai piedi”.

Uomini e Donne, nuova pesante segnalazione su Carola: spunta un fidanzato



“Per me poteva scegliere Carola 2 settimane fa senza far soffrire Alice, usata per far ingelosire/reagire Carola”. Ora però qualcosa sta cambiando: chi ha inviato la segnalazione a Deianira Marzano su Carola in discoteca con un ragazzo ha aggiunto nuovi particolari pesanti: “Non posso mandarti nulla perché la terza persona (ovvero l’attuale fidanzato), non può farlo in quanto lei gli ha chiesto di aspettare”.



Carola quindi sarebbe addirittura fidanzata ed avrebbe preso in giro tutto il programma. Continua la fonte: “Lui è un mio amico e ho audio in cui lei parla male di Federico. Appena potrò, ti manderò tutto”. Pare, inoltre, che la studentessa abbia le idee molto chiare sul percorso televisivo che ha intrapreso alcuni mesi fa: “Se sarà la scelta, farà due copertine. Se così non dovesse essere, è convinta che la metteranno sul trono e lo dice anche in dei vocali”.



Marzano si è detta propensa a credere a questo racconto adesso vedremo cosa succederà nella prossime settimane quando riprenderanno le registrazioni (fermate per la morte di Maurizio Costanzo) e si terrà, con molta probabilità, un confronto tra le due ragazze e tra Carola e la redazione.