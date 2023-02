Uomini e Donne, la notizia di Carola avvistata in discoteca con una ragazzo non è passata inosservata e, del resto, non potrebbe essere quando mancano pochi giorni alla scelta di Federico Nicotera, il tronista che lei a Alice si stanno contendo. Per chi si fosse perso la puntata precedente Carola è sembrata molto ma molto vicina a un ragazzo esterno a Uomini e Donne. Un schiaffo per l’intero programma dopo che da mesi sta andando avanti il corteggiamento a Federico con il bagaglio di polemiche che accompagna ogni scelta.



Negli ultimi giorni era stata Alice a sparare a zero su Carola con delle frasi criptiche che però non sono passate inosservato. Ha pubblicato due scatti con le parole ‘Verace’ e ‘cocciuta come poche’. Il primo termine sembra indirizzato senza meno a Carola che, più volte, è stata accusata dai fan di Alice di essere una persona falsa. A rispondere indirettamente ad Alice ci avevano pensato i fan della bionda rivale senza andarci per il sottile.

Uomini e Donne, Carola scrive a Federico: “Su di me bugie”



Scrive un’utente: “Viene messa in dubbio la sincerità di Carola quando sono tre puntate che esprime di voler uscire da lì con lui e sarebbe pronta a farlo subito. Viene messa in dubbio la sincerità di lei quando sono quattro puntate che gli dice che prova dei sentimenti e che non ce la fa più a viverlo in quel contesto. Viene messa in dubbio la sincerità di lei che nonostante si prenda la peggio roba in quello studio da parte di tutti ogni volta torna per dimostrare a lui che lei c’è”.



E ancora: “Lui perché non viene messo in dubbio? Sono sei mesi che sta seduto lì, non ha una scelta? Preferisce allungare il trono piuttosto che vivere fuori una delle due ragazze? Quindi dove sono i sentimenti? Il comportamento di Gianni e Tina è veramente scandaloso. Aggredire così una ragazza di 21 anni…e soprattutto spingere Federico a non sceglierla facendogli notare tutti i suoi difetti”. Ora però le certezze su Carola vacillano.



Nonostante lei abbia cercato di chiarire la foto in discoteca: “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio”, ha esordito Carola nel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti Federico. “Non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web”, ha aggiunto ancora la corteggiatrice di Uomini e donne.