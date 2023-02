Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera è slitta di qualche giorno a causa della sospensione delle riprese decisa dopo la morte di Maurizio Costanzo; una scelta che sembrava indirizzata verso Carola ma dopo quello che è successo le cose potrebbero cambiare in maniera radicale. A pubblicare tutto è l’esperta di gossip Deianira Marzano sulla sua pagina social. Immagini che sembrano parlare chiaro e che potrebbero far ricredere anche i fan più accaniti di Carola che, in questi giorni, l’hanno sostenuta a spada tratta contro la sua rivale Alice.



Solo pochi giorni fa infatti i fan della bionda corteggiatrice scrivevano sui social: “Ma solo a me dà fastidio quando Alice si mette a ridere per ogni cosa che dice Carola? Che se fossi stata al posto di Carola l’avrei guardata e le avrei detto “ma cosa ti ridi che fino a prima piangevi? Figa hai rotto”. E ancora: “Alice, secondo me, è troppo aggressiva, si trattiene perché è stato sottolineato da tutti e lei cerca di nascondere questo suo aspetto, che era chiarissimo all’inizio, ma stai attento, lei ha un astio spropositato nei confronti di Carola”.

Uomini e Donne, Carola avvistata con un ragazzo fuori dallo studio



E ancora: “Quando lei parla, Carola è tranquilla, ma se lo fa Carola, lei inizia a fare le faccine strane, ovviamente trattenendosi di dire qualche cattiveria. Un’altra cosa che ho notato è che quando Carola piange si vedono le lacrime, ma se lo fa Alice, si sente i singhiozzi, ma le lacrime non ci sono per niente. Stai attento, nell’amore è meglio rischiare, ma credo di potertelo dire che con Carola non rischierai, penso che il meglio deve ancora avvenire. Buona fortuna”.



Ora quella parola ‘rischio’ assume una valenza diversa. Secondo Deianira Marzano infatti il ragazzo con il quale è stata beccata Carola potrebbe essere un amico, o forse no. “Si, sono sempre amici…”, ha scritto Deianira quasi a lasciar intendere che Carola stia nascondendo qualcosa a poche settimane ormai dalla fatidica scelta finale di Federico a Uomini e donne. Certo è che se qualcosa venisse scoperto sarebbe un duro colpo per il programma.

Carola beccata con un ragazzo prima della scelta #UominieDonne pic.twitter.com/TG3gPzX141 — Mario Brown (@MarioBro66) February 27, 2023



Del resto, però, non sarebbe la prima volta che alcuni protagonisti mentono alla produzione al solo scopo di restare in studio e guadagnare popolarità. Una possibilità che non sembra negli occhi nelle parole di Carola che sembra davvero molto presa da Federico, ma mai dire mai. Alle sorprese, infatti, il pubblico di Uomini e Donne è stata abituato.