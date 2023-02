Uomini e Donne, manca sempre meno alla scelta di Federico Nicotera: durante l’ultima puntata il tronista ha rotto il silenzio lasciandosi andare a frasi che faranno discutere parecchio. Nelle ultime settimane, del resto, l’attenzione su di lui è stata altissima con fiumi di commenti piovuti sui social e il pubblico letteralmente spaccato con in due. Scrivono i fan di Alice come: “Osceno. È talmente palese che sceglierà Carola, che non ha quasi più senso vedere la scelta stessa. La cosa che mi dispiace, non è che scelga Carola”.



“Ma che ha usato un’altra ragazza solo per avere delle conferme da carola stessa. E guarda un po’? Sceglie quando quest’ultima gli scrive una lettera. Non si usano le persone e da una persona che ha sofferto, mi aspettavo maggior sensibilità”. E quelli di Carola: “L’unica preoccupazione di Alice è non essere scelta ma per sei mesi su quella sedia c’è stata pur vedendo PALESEMENTE il forte coinvolgimento dall’altra parte”.

Uomini e Donne, Federico Nicotera pronto per la scelta



E ancora: “A questa non frega niente di Federico, se al suo posto ci fosse stato Gianfranco, Marco o Paolo lei avrebbe fatto esattamente le stesse cose da manuale. Lei non vuole perdere contro Carola, tutto qua”. Poi c’è chi si mette nel mezzo e tiene una posizione equidistante, difendendo dalle critiche (e parecchie son state) piovute sulle ragazze accusate a più riprese di non essere genuine secondo un’abitudine ormai consolidata.



“Ma tutti quelli che si lamentano del fatto che le ragazze piangono continuamente, ma capite che ci tengono? Che si sono prese entrambe una bella sbandata per Federico e che hanno paura di perderlo? Criticate tanto, ma vorrei vedere voi al loro posto, è troppo facile parlare da dietro uno schermo”, scrive un’utente. E Federico? Sembra pronto definitivamente a fare la sua scelta.



Federico che ha spiegato: “Vedendole così quella sera sono stato male, la puntata che non sono entrato ho detto voglio scegliere, sono arrivato, non mi va di vederle stare così male”. Intanto Alice sembra sicura di non essere la scelta: “È una mia sensazione, dopo l’ultima puntata cosa dovrei pensare, mi dai l’impressione di uno che vuole complicarsi. Perchè vai dietro a una che non ti capisce e che tu non capisci, lei dice nonostante forse mi trovi più matura perchè forse sei uno di quelli a cui piace complicarsi la vita”.