Uomini e Donne, si incendia il clima intorno a Federico Nicotera: quando manca ormai pochissimo alla scelta a scambiarsi accuse sono le due corteggiatrici Alice Barisciani e Carola. Alice, sempre riservata, sembra aver rotto definitivamente gli indugi: senza mai citarla infatti sembra attaccare Carola attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un messaggio che non è passato inosservato ai fan più accaniti del programma che subito hanno creato un caso intorno al messaggio.



Un caso che non è il sole in queste settimane. A tenere banco c’è infatti anche l’inossidabile Riccardo Guarnieri che, rivelano le anticipazione, ha confessato a Gianni Sperti di sentire nostalgia per Ida Platano ormai felicemente accompagnata con Alessandro Vicinanza. Più che nostalgia, un rimpianto per come le cose sarebbero potute andare e invece non sono andate.

Uomini e Donne, Alice Barisciani attacca Carola sui social



Un rimpianto che Alice non vuole vivere. Per questo ha deciso di giocarsi fino in fondo le sue carte. Che cosa ha fatto? Ha pubblicato due scatti con le parole ‘Verace’ e ‘cocciuta come poche’. Il primo termine sembra indirizzato senza meno a Carola che, più volte, è stata accusata dai fan di Alice di essere un persona falsa. A rispondere indirettamente ad Alice ci pensano i fan della bionda rivale.



Scrive un’utente: “Viene messa in dubbio la sincerità di Carola quando sono tre puntate che esprime di voler uscire da lì con lui e sarebbe pronta a farlo subito. Viene messa in dubbio la sincerità di lei quando sono quattro puntate che gli dice che prova dei sentimenti e che non ce la fa più a viverlo in quel contesto. Viene messa in dubbio la sincerità di lei che nonostante si prenda la peggio roba in quello studio da parte di tutti ogni volta torna per dimostrare a lui che lei c’è”.



E ancora: “Lui perché non viene messo in dubbio? Sono sei mesi che sta seduto lì, non ha una scelta? Preferisce allungare il trono piuttosto che vivere fuori una delle due ragazze? Quindi dove sono i sentimenti? Il comportamento di Gianni e Tina è veramente scandaloso. Aggredire così una ragazza di 21 anni…e soprattutto spingere Federico a non sceglierla facendogli notare tutti i suoi difetti”