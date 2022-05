Elena Scielzo è una delle dame che è stata protagonista a Uomini e Donne. Si è fatta conoscere per la frequentazione con Biagio Di Maro. La frequentazione con lui è finita e parlando al settimanale ufficiale del programma ha rivelato: “Durante gli ultimi giorni della nostra frequentazione Biagio ha avuto dei comportamenti che ho percepito come campanelli d’allarme. Mi ha dato l’impressione di essere un fuoco di paglia, un uomo che avvampa, ti riempie di complimenti ma perde rapidamente interesse”.

“Quando poi ho iniziato a sospettare che con fosse davvero trasparente come me, ho deciso che non era il caso di portare avanti la nostra conoscenza – ha proseguito Elena Scielzo -. Penso di aver fatto bene, perché a quel punto Biagio mi ha fatto rimanere molto male: sostiene che o abbia parlato male di Armando, quando non è assolutamente vero. Rimpiango solo di aver pianto in trasmissione, perché in quel momento ho dato una soddisfazione ad una persona che non se lo mentiva”.





Biagio Di Maro asfaltato da Elena Scielzo: “Bugiardo”

Nelle ultime ore la dama ha rilasciato un’intervista a Fralof su PiùDonna.it. Ed in questa occasione non ha speso parole al miele nei confronti del cavaliere con cui è uscita un paio di volte, Biagio Di Maro. Cosa ha detto? Fralof le ha chiesto il motivo per cui è finita la frequentazione dopo che all’inizio sembrava che le cose andassero bene. Elena Scielzo ha subito risposto in modo deciso arrivando a dare del bugiardo al cavaliere: “Sono uscita con Biagio, ma molto presto mi sono accorta che era un gran bugiardo. E poi eravamo due persone completamente diverse…”.

Elena Scielzo, sempre in questa intervista a Fralof su PiùDonna.it, ha poi lanciato una pesante accusa nei confronti di Biagio Di Maro: l’ex dama non ha nascosto di credere che il protagonista del dating show, abbia addirittura una doppia vita e che sarebbe in studio non certo per cercare l’amore, bensì per ottenere popolarità e visibilità: “Sono certa che sia lui che Armando abbiano la doppia vita…Credo che Biagio non sia lì per cercare l’amore, vuole solo pubblicità…”. La dama ha detto che Biagio Di Maro avrebbe mentito anche sul lavoro che fa: “Dice di essere comproprietario di un caseificio…Anche questa è una bugia, perché fa l’escavatorista e consegna mozzarelle…”

Infine Elena Scielzo ha espresso il suo parere sugli opinionisti di Uomini e Donne. E se su Tina Cipollari non ha nascosto di esserci rimasta assai male per via dei suoi attacchi, visto che ha sempre nutrito la massima stima nei suoi confronti, su Gianni Sperti si è espressa in questo modo: “Va molto a simpatia ed antipatia, lui stravede per Ida…A lui piacciono quelle che piangono sempre, perché pensa che le lacrime siano sinonimo di sincerità…”. Per tale ragione la dama ha detto che mai sarebbe potuta entrare nelle sue grazie: “Sono troppo viscerale…”.

