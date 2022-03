A UeD ancora protagonista Biagio Di Maro. Il cavaliere si è subito seduto al centro dello studio per un confronto con Stella, una nuova signora del parterre femminile che sta conoscendo. Del resto fin da quando è arrivato nella trasmissione di Maria De Filippi non ha mai perso tempo uscendo sempre con nuove dame dopo aver chiuso una frequentazione e anche per questo motivo è spesso al centro di segnalazioni e critiche.

Tra tutti i personaggi che stanno movimentando questa stagione di UeD, infatti, Biagio Di Maro è infatti quello che più sta attirando l’attenzione dei social, del pubblico in studio e, ovvio, degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari poco credono alla buona fede del cavaliere e alla sua intenzione di trovare l’amore.

Biagio Di Maro: “È successo fuori dallo studio”

Ma tornando al presente, Biagio Di Maro ha raccontato i dettagli della sua uscita con Stella, naturalmente tra i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che prima ancora di ascoltare la fine del racconto sono sicuri che tra i due finirà presto. “C’è stato un bacio, all’inizio l’ho un po’ rubato, ma è stato un vero bacio”, svela lui.





E la dama dice di Biagio Di Maro: “È partita con il piede giusto. Ci siamo divertiti e abbiamo riso molto ed erano 4 anni che non ridevo a tavola con un uomo perché sono quattro anni che sono sola”. Ma poi proprio mentre il cavaliere è al centro dello studio e racconta la sua conoscenza con Stella, che è di fronte a lui, racconta un retroscena che fa esplodere lo studio di UeD.

Biagio Di Maro chiede la parola a Maria De Filippi e parte all’attacco insinuando che Cristiana gli avrebbe rivolto delle attenzioni anche fuori dallo studio di UeD. A quanto dice, la dama gli avrebbe anche fatto l’occhiolino e lo avrebbe salutato dal finestrino. Un racconto, questo, subito smentito dalla diretta interessata ma che fa anche sbottare tutti gli opinionisti, sempre più convinti che inventi tutto.