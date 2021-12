Biagio D’Anelli è l’ultimo entrato nella Casa del GF Vip 6. Lunedì sera, dopo Valeria Marini e Giacomo Urtis (che giocano come unico concorrente) anche l’ex gieffino e influencer ha fatto il suo ingresso a sorpresa nella Casa. E praticamente nemmeno il tempo di entrare, che fuori già si “sparla” di lui. Non è infatti passato inosservato un video che immortala Biagio D’Anelli sotto le coperte con Miriana Trevisan.

Nemmeno a dirlo, il filmato ha fatto presto il giro dei social e i telespettatori più curiosi si sono subito domandati cosa stesse accadendo tra i due nel letto della stanza arancione. Chiaro: a primo impatto molti hanno pensato a un ipotetico avvicinamento tra la vippona veterana, che nella Casa si era avvicinata anche a Nicola Pisu, e la new entry.

Biagio D’Anelli, cosa è successo sotto le coperte con Miriana Trevisan



Curiosità del pubblico del GF Vip 6 presto saziata. E dallo stesso Biagio D’Anelli, che mentre si trovava in sauna in compagnia di Jessica e Lucrezia Selassié, Sophie Codegoni e Giucas Casella, ha vuotato il sacco. Il motivo per cui era sotto le coperte con la coinquilina? A dir poco bizzarro: “Io e Miriana sotto le coperte, lo dico, perché tanto anche lei ha reso pubblica sta cosa…”.





“Aveva non una cac…la, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua – ha proseguito Biagio D’Anelli – Siccome l’ha avuto per un bel lasso di tempo. Tanto che ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Con Giacomo abbiamo iniziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta caccola. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una cac…a?’”.

Non fatelo vedere all'opinionista Sony Bruges altrimenti le viene un attacco isterico #GFVIP pic.twitter.com/QojazVQeUW December 2, 2021

Un racconto, questo di Biagio D’Anelli, che ha divertito molto le sue coinquiline ma allo stesso tempo non ha convinto proprio tutto il pubblico. Molti telespettatori non sembrano essersi bevuti le dichiarazioni fatte dal gieffino e sono convinti che, in realtà, nasconda qualcosa. Chissà, non resta che aspettare.