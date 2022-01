Sanremo 2022, il virus colpisce ancora. I telespettatori resteranno con il fiato sospeso ancora qualche giorno. Dopo il caso di Roberta Capua che solo nelle ultime ore ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid dichiarandosi dunque pronta a guidare il timone per PrimaFestival, oggi un altro caso accertato di positività al virus mette in discussione la ‘sua’ partecipazione. Ecco di chi si tratta.

L’edizione 2022 del Festival della musica italiana si preannuncia con momenti non troppo facili. Di oggi la notizia della positività al Covid del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. La sua partecipazione al Festival è messa in discussione, a patto che il maestro non riesca a negativizzarsi entro lunedì.

Il maestro ha confermato la positività al Covid durante un’intervista rilasciata per Adnkronos: “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”.





E ancora qualche dettaglio sulle sue condizioni di salute: “Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”, sottolinea Beppe Vessicchio. E per smorzare la tensione, nel corso della stessa intervista, qualche commento speso a proposito di chi ha fatto il suo nome, ironicamente, tra i voti espressi al Quirinale.

La preferenza espressa di Alexa, l’assistente personale di Amazon, ha strappato un sorriso al direttore d’orchestra che ha commentato con queste parole: “L’ho saputo, mi fa molto ridere. Ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto, che dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire”.