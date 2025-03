Volto noto della tv e conduttrice ammirata non solo per il suo aspetto fisico. Emanuela Folliero è intervenuta nella puntata de “La Volta Buona” di martedì 11 marzo. Con Caterina Balivo l’annunciatrice e presentatrice ha parlato di tanti argomenti, come della storia con Stefano D’Orazio dei Pooh, ma soprattutto di uno al centro della giornata, i tradimenti.

In particolare Emanuela Folliero ha fatto una rivelazione sulla sua vita sentimentale che ha lasciato tutti letteralmente a bocca aperta. Anche la padrona di casa Caterina Balivo non ha saputo nascondere il proprio stupore di fronte alle parole dell’ospite. Proprio in questi giorni, tra l’altro, anche Manuela Arcuri nello stesso salotto ha parlato dei suoi trascorsi amorosi: della storia con Gabriel Garko, che per lei era vera, e del flirt con Francesco Totti quando ancora non era fidanzato con Ilary Blasi.

Emanuela Folliero racconta il tradimento subito: choc in studio

Emanuela Folliero ha raccontato che quando stava con un suo ex, nome di fantasia Giovanni, è stata tradita. La ‘curiosità’, se così possiamo dire, è rappresentata dal fatto che la persona con cui l’allora compagno della conduttrice l’ha tradita non era una donna…

La conduttrice ha raccontato di aver colto i due amanti sul fatto. Lui si trovava in auto con una bionda e i due si baciarono appassionatamente. Emanuela arrivò e il suo compagno non si accorse di nulla. Poi l’annunciatrice bussò al finestrino perché voleva conoscere quella donna. Ebbene quest’ultima si presentò con il nome di Alejandro.

“Busso al finestrino – le parole di Emanuela Folliero – lei mi chiede chi sono e dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita“. Caterina Balivo, esterrefatta, ha esclamato: “Era una persona trans!”. “Sì – ha risposto lei – ma stiamo attenti con le parole”. La Folliero ha anche ammesso di essere stata tradita anche altre volte e sostenuto che chi dice di non essere mai stato tradito “è perché, forse, non se n’è mai accorto“.

