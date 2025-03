Oggi, durante la puntata di La Volta Buona, la conduttrice Rai Caterina Balivo ha sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato e molto particolare. La notizia, che ha lasciato tutti a bocca aperta, riguarda una gravidanza che la conduttrice ha deciso di condividere con il suo pubblico durante la puntata del programma pomeridiano in onda su Rai Uno. “Stiamo per sentirla, per vederla, è la prima intervista e siamo molto felici”, ha detto Caterina Balivo prima di mandare in onda il video.

Una gravidanza inaspettata e particolare che ha suscitando subito interesse, curiosità ma anche molta incredulità nei telespettatori del programma condotto da Caterina Balivo. Non si è trattato di un semplice annuncio, ma di un momento che, come detto, ha lasciato incredulo il pubblico che guardava la trasmissione La volta buona. Il video dell’annuncio è stato pubblicato anche su X, dove tanti utenti hanno commentato l’annuncio dato su Rai Uno.

La volta Buona, Caterina Balivo annuncia la gravidanza di Mamma Pig

Mamma Pig, uno dei personaggi più amati della serie animata Peppa Pig, è in dolce attesaLa conduttrice ha rivelato la notizia mandando in onda l’annuncio della madre della protagonista del famoso cartone animato suscitando una reazione di sorpresa tra i telespettatori, poco avvezzi a notizie del genere. “Adesso ditemi quale altra conduttrice sarebbe stata credibile nell’annunciare la gravidanza della mamma di Peppa Pig se non Caterina Balivo la amo regina (era nera di sarà rifiutata fino all’ultimo)”, si legge su X, dove è stato pubblicato il video dell’annuncio.

“È successo lo stesso alla BBC, è una strategia a livello internazionale della casa di produzione“, “meglio così che quando parla di Tommy Cash”, ha scritto qualcuno facendo riferimento alla polemica della conduttrice sul cantante estone diventato famoso per la canzone Espresso macchiato, tacciato da tanti, e anche da Caterina Balivo, come razzista contro gli italiani.

Mamma Pig annuncia la gravidanza in diretta su Rai 1 #lavoltabuona pic.twitter.com/APJ5oLfvA4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 6, 2025

“Scusate ma è la cosa più cringe che abbia mai visto”, “Ma è normale?”, “La famosa incinta senese”, scrive ironicamente un utente. “Che gran momento”, “Ma seriamente?”, “Ma cosa sto guardando”, “Come siamo caduti in basso … che servizio è?”, si legge ancora tra i commenti del filmato pubblicato su X.

La notizia della gravidanza era stata riportata qualche giorno fa da RaiNews che parlava della grande novità annunciata nella puntata della serie in onda giovedì 6 marzo 2025, su Rai YoYo, il canale tematico amato dai più piccoli, oltre che sulla piattaforma di Raiplay. L’episodio Il Grande Annuncio e, come già un po’ anticipa il titolo, parla dell’annuncio che Mamma e Papà Pig fanno a Peppa e al suo fratellino George sull’arrivo di un nuovo membro della famiglia.