Primo bacio a The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che all’interno della casa del programma sarebbe scattato un bacio tra due dei concorrenti. La notizia è stata lanciata ieri da Deianira Marzano, influencer e sempre ben informata sulle dinamiche del gossip e della televisione.

“A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei, non farebbe i salti di gioia”, ha scritto Deianira Marzano in una Instagram Story. Una frase che, ovviamente, ha subito scatenato l’interesse del pubblico e degli appassionati del reality show appena iniziato. Se ieri l’influencer non aveva fatto nessun nome, oggi l’indiscrezione ha avuto seguito.

The Couple, Deianira Marzano: “Bacio tra Jasmine e Antonino”

Un dettaglio che aveva già messo in moto l’immaginazione del pubblico con alcuni nomi in ballo, e ora arriva la rivelazione che molti stavano aspettando. Secondo l’influencer, i protagonisti del presunto bacio sarebbero Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese. Una notizia che ha subito infiammato i social. Jasmine, 23 anni, figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, partecipa a The Couple in coppia con il suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco.

Antonino Spinalbese, invece, è noto al pubblico per essere stato l’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Mari. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è tornato in gioco nel nuovo reality show di Canale 5 insieme all’ex calciatore Andrea Tabanelli.

In queste ore l’influencer ha approfondito l’argomento scrivendo sui social: “Tra Antonino e la figlia di Al Bano è attrazione”. “Si vede dagli sguardi che si lanciano”, ha commentato un/a follower dell’esperta di gossip che ha voluto ricondividere la chat con la follower aggiungendo la frase: “Tra Antonino e Jasmine c’è stato un bacio”. Ovviamente non c’è alcun video che possa confermare queste voci, ma c’è da dire che l’argomento sta iniziando a incuriosire molto, soprattutto per via della possibile reazione di Al Bano e Loredana, i genitori di Jasmine.