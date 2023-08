“Perché chiude”. Beautiful, la decisione di Canale 5: il pubblico resta senza soap

Beautiful incontro allo stop, la notizia corre veloce tra i fan. La soap di successo si merita una pausa, anche se la decisione presa potrebbe rattristare i seguaci. Senza alcun dubbio la soap è tra le più viste in tutto il mondo coi suoi 35 milioni di spettatori al giorno e infatti ha quasi raggiunto le 9000 puntate. Al 7 aprile sono state per la precisione 8745 quelle trasmesse negli Stati Uniti. Poco meno quelle in Italia, 8451. Un successo planetario con personaggi, come Brooke, Ridge, Eric e Taylor che sono ormai entrati nell’immaginario collettivo. Ma quanto durerà lo stop?

Beautiful va in vacanza, la notizia che nessuno si aspettava. Ebbene si, i fan dovranno fare i conti la dura realtà. Il cast della gettonatissima soap americana prende una pausa dal piccolo schermo. La decisione arriva dai vertici Mediaset in merito alla messa in onda delle puntate che caratterizzano la programmazione di Canale 5. Ecco quando sarà prevista la data di inizio vacanza estiva.

Beautiful va in vacanza, la notizia che nessuno si aspettava: quando riprenderà la programmazione

Stando alle ultime indiscrezioni, la soap saluterà i suoi quasi 3 milioni di spettatori dopo la messa in onda dell’11 agosto, poi la data dello stop dopo il consueto appuntamento con le repliche previste per sabato e domenica. La situazione potrebbe dunque cambiare a ridosso della festività di mezza estate, ovvero a partire da martedì 14 agosto e mercoledì 15 agosto. I fan dovranno dunque aspettare pazientemente qualche settimana.

Beautiful incontro a uno stop, dunque, previsto fino al 28 agosto 2023, giorno in cui il consueto appuntamento sul Canale 5 potrebbe riprendere i ritmi di sempre. Ma la soap americana non sarà la sola ad accogliere il meritato riposo. Ad andare in pausa, si apprende, anche la soap turca, Terra amara. La fiction, al pari di Beautiful, è molto seguita ed apprezzata, ma sembra essere pronta alla stessa sorte.

Come si apprende sul sito UltimeNotizieFlash, “la soap turca si fermerà nello stesso periodo e anche in questo caso, andranno in onda le repliche”. Le due soap dunque andranno presto in vacanza, ma la pausa sarà decisamente breve. Il tempo necessario per lasciarsi desiderare, insomma. D’altronde la prima puntata di Beautiful risale al 23 marzo 1987 quando venne trasmessa sulla CBS. Da allora, la soap è stata premiata con ben 94 Daytime Emmy Awards.